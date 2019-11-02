"Шедевр" від Укрзалізниці: в мережі підняли на сміх нововведення в поїзді
Укрзалізниця потрапила у черговий скандал (фото: facebook.com/donzaliznytsia)
У мережі показали, як у поїзді Укрзалізниці прикрасили туалет
Укрзалізниця знову оскандалилася. Справа в тому, що в одному з туалетів плацкартного вагона, вікно санвузла прикрасили шторами. Не всі українці оцінили креатив від відомства. Знімок туалету опублікував Олег Васильєв на сторінці в Facebook Громадський контроль Укрзалізниці.
За словами українця, цей туалет нагадує "будуар".
"Туалет-будуар. Поїзд Одеса-Харків", - підписав знімок Васильєв.
Туалет в поїзді Одеса-Харків (Facebook)
Українці в коментарях до посту почали скаржитися на інші недоробки Укрзалізниці, а деякі навіть стали на захист того, хто прикрасив туалет у вагоні.
- Провідник вирішив хоч якось приховати убогість і старість цього туалету, а такі як ви можете тільки засудити та скористатися замість паперу.
- Булі б ві провідниками, то б не таку ще фантазію включали,робили б все щоб вас не позбавили роботи!!!
- Шедеврально!!!!
- Ось це я розумію! Це прорив в Укрзалізниці.
- Я не підтримую ідею Рудоманова повністю прибрати штори, килими та занавіски з потягів, але коли я дивлюся на ОЦЕЙ ШЕДЕВР, то утримати себе від матюків дуже важко...
- Головне, щоб туалетний папір був, а то фіранки можуть змінити і колір, і запах
Скріншот коментарів
.