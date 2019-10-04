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20 годин у вагоні на списання: Укрзалізниця потрапила в новий скандал

STYLERЖиття    04.10.2019 - 19:05
20 годин у вагоні на списання: Укрзалізниця потрапила в новий скандал
Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця продовжує дивувати пасажирів "комфортом"

Укрзалізниця знову в центрі скандалу. Після інциденту з клопами в вагоні класу люкс і постійних скарг на таргани, здавалося б українському перевізнику нічим здивувати бувалого українського пасажира.

Але цього разу терпець урвався у харків'янина Віталія Тимченка, який проїхався у фірмовому поїзді №112 Львів - Харків. Варто відзначити, що "фірмовий" - не просто красива назва, такий статус присвоюється поїздам з підвищеним комфортом.

Але не тут то було - брудні туалети, зношені доріжки і, куди ж без них, - таргани - все це довелося спостерігати в тривалій подорожі через всю країну (потяг долає повний маршрут за 19 год. 48 хв., а вартість квитка стартує від 500 грн).

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: facebook.com/VitaliiTymchenko)

"# Укрзалізниця 112 Львів - Харків вагон 23562. Коли списані вагони відправлять на базу запасу?" - обурюється пасажир.

Пасажир також опублікував відео з "головним пасажиром" Укрзалізниці - тарганом.

Опубліковано Vitalii Tymchenko Четвер, 3 жовтня 2019 р.

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: facebook.com/VitaliiTymchenko)

Користувачі мережі досить іронічно поставилися до скарг пасажира. Мабуть, жахливий стан вагонів, що різко контрастує з вартістю проїзду вже нікого не здатен здивувати.

"Навіщо, вони ж приносять прибуток?" - висловився про списані вагони на українській залізниці користувач мережі.

"Це тобі попутник, щоб нудно не було", - написав про таргана коментатор.

"Найголовніше, регулярно підвищувати вартість квитків! А якщо треба їхати, і таргани не перешкода!" - іронізує ще один юзер.

"Потяги, які їдуть через всю країну розраховані на те, щоб пасажири бухали всю дорогу і не звертали увагу на убогість вагонів", - віджартувався коментатор.

20 годин у вагоні на списання: Укрзалізниця потрапила в новий скандал20 годин у вагоні на списання: Укрзалізниця потрапила в новий скандал

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