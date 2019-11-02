"Шедевр" от Укрзализныци: в сети подняли на смех новшество в поезде

Укрзализныця угодила в очередной скандал (фото: facebook.com/donzaliznytsia)

В сети показали, как в поезде Укрзализныци украсили туалет

Укрзализныця снова оскандалилась. Дело в том, что в одном из туалетов плацкартного вагона, окно санузла украсили шторами. Не все украинцы оценили креатив от ведомства. Снимок туалета опубликовал Олег Васильев на странице в Facebook Громадський контроль Укрзалізниці.

По словам украинца, этот туалет напоминает "будуар".

"Туалет-будуар. Поезд Одесса-Харьков", - подписал снимок Васильев.

Туалет в поезде Одесса-Харьков (Facebook)

Украинцы в комментариях к посту начали жаловаться на другие недоработки Укрзализныци, а некоторые даже встали на защиту того, кто украсил туалет в вагоне.

Проводник решил хоть как- то скрыть убогость и старость этого туалета, а такие как вы можете только осудить да воспользоваться вместо бумаги.

Були б ви провідниками, то б не таку ще фантазію включали,робили б все щоб вас не лишили роботи!!!

Шедеврально!!!!

Вот это я понимаю! Это прорыв в Укрзализници.

Я не підтримую ідею Рудоманова повністю прибрати штори, килими та занавіски з потягів, але коли я дивлюся на ОЦЕЙ ШЕДЕВР, то утримати себе від матюків дуже важко...

Головне, щоб туалетний папір був, а то фіранки можуть змінити і колір, і запах

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