Люкс з клопами за 2 тисячі гривень: Укрзалізниця вскочила у черговий скандал (фото)

Укрзалізниця потрапила у скандал через клопів у вагоні люкс (Фото: колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця шокувала мережу умовами у вагоні поїзда

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через клопів у вагоні люкс у потязі сполученням Рахів - Київ. Про це повідомила пасажирка, якій довелося зіткнутися з неналежними умовами поїздки при дуже високій вартості квитка. На сторінці в Facebook киянка Марія Криштопа опублікувала відповідні фото цієї "живності".

Колишня журналістка розповіла, що в поїзді № 357/358 їхала зі своєю дитиною у восьмому вагоні. Жінка хотіла нормально виспатися, але довелося всю ніч ловити комах у своєму купе.

"Та ще й з кров''ю", - додала вона.

На скаргу провідниці та лише розвела руками.

"Я можу тільки килимок у вас забрати. Нічим не допоможу", - передала пасажирка її слова.

Укрзалізниця потрапила у скандал через клопів у вагоні люкс (Фото: facebook.com/marichka.kryshtopa)

"Прекрасно ж, тепер я буду за майже дві тисячі гривень бити клопів всю ніч, аби вони не кусали дитину. Ще й додому привезу. Щоб вас так возили все життя", - обурюється жінка.

Укрзалізниця потрапила у скандал через клопів у вагоні люкс (Фото: facebook.com/marichka.kryshtopa)

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і жахаються від таких умов подорожі:

Жах який! Сподіваюся, пощастить додому не привезти все-таки;

Ох, як я вас розумію. З малим також купувала люкс, щоб доїхати нормально до батьків... Поїзд "Харків-Одеса" фірмовий. Клопів не було (Богу подяка!), а ось таргани всю ніч повзали. Це був жах... грудна дитина 8 місяців і скрізь повзають таргани!

Боже, як таке можливо! Просіть, щоб вас переселили в інший вагон;

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