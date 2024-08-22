Тринчер показалась с "обручалкой" и внезапно вспомнила о Волошине: "И незабываемых забыла"

Певица и блогерша Анна Тринчер, которая официально развелась с Александром Волошиным в начале этого года, заинтриговала фанов. Звезда показала подарок, который ее сильно поразил.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram певицы.

Что подарили Тринчер

Так, утром артистка похвасталась в Stories презентом. Курьеры привезли ей три огромных букета цветов. Роскошные розы в корзинах были с "посланием".

На каждом букете была буква, и все три сложились в ее имя - Аня. Певица не скрывала, что очень обрадовалась.

"Такого мне еще никогда в жизни не дарили", - написала Тринчер.

Тринчер похвасталась роскошным подарком (скриншот)

После этого звезда заинтриговала еще больше. Она внезапно вспомнила о Волошине, который якобы "пропал" из соцсетей на фоне слухов о так называемом побеге. И уже вечером Тринчер обещает рассказать кое-что интересное.

Певица внезапно вспомнила о Волошине (скриншот)

А после этого артистка сделала несколько кадров у букетов. При этом она показала, как кто-то дает ей кольцо, которое она надела на безымянный палец.

"И незабываемых забыла", - подписала эти кадры Тринчер.

Тринчер показалась с кольцом (скриншоты)

Кто именно подарил Анне цветы и действительно ли ей кто-то сделал предложение - неизвестно. Впрочем, похожее кольцо уже неоднократно "светилось" на фото Тринчер, хотя и на другом пальце.

Развод Тринчер и Волошина - что известно

Пара поженилась в 2022 году. Церемония проходила в Киеве, а громкую свадьбу они планировали устроить позже, не на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Тринчер и ее бывший (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Впрочем, уже впоследствии Тринчер и Волошин развелись. При этом причину разрыва пара четко не озвучила.

"Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет - неважно. Надеюсь вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саш", - комментировала развод Тринчер.