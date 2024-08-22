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"Правда страшнее": Сумская оправдала живущую в РФ дочь после скандальных заявлений племянника

Четверг 22 августа 2024 16:27
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"Правда страшнее": Сумская оправдала живущую в РФ дочь после скандальных заявлений племянника Сумская, Паперная и Хостикоев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Ольга Сумская высказалась о своей старшей дочери Антонине Паперной, проживающей в РФ и молчащей о полномасштабной войне, которую страна-агрессор развязала против Украины. При этом звезда ответила на скандальные заявления своего племянника - Анатолия Хостикоева, публично критиковавшего родственницу.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Сумская говорила о скандалах в семье со слезами.

"Мое имя вызывает резонанс. Я научилась абстрагироваться. Настолько это нелегко поначалу было... У каждого есть ошибки, но главное то, кем ты сейчас. А сегодня я в первую очередь я волонтер и для меня это дороже всего в моей жизни", - заявила Сумская.

Также она вспомнила о заявлениях своего племянника Вячеслава Хостикоева. Он высказался о старшей дочери Сумской и осудил ее позицию. Об этом Сумская вспоминает со слезами.

Племянник говорил, что Паперная не приехала на похороны их бабушки. При этом Хостикоев отмечал, что писал Антонине и пытался до нее "достучаться". А она, по его словам, никак на это не ответила.

&quot;Правда страшнее&quot;: Сумская оправдала живущую в РФ дочь после скандальных заявлений племянникаСумская высказалась о старшей дочери, живущей в РФ (скриншот)

Сейчас Хостикоев говорит, что хочет помириться с тетей. А сама она заявила, что все это неправда.

"Он дал интервью. И так освещать, так откровенно об этом говорить и апеллировать, почему Тоня не была на похоронах мамы... Как может долететь Тоня на похороны, если началось полномасштабное вторжение?" - заявила Сумская.

"Тоня прилетела на один день еще тогда, в 2021 году, на последний день рождения мамы, 14 октября. Но был ли Слава на дне рождения? Ну, звонок - это одно, а прийти и обнять, и поздравить - это другое", - отметила она.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

А на похоронах матери Сумской были только она, ее муж и младшая дочь. И в этот, как отметила актриса, самый страшный день, вся семья должна быть вместе, но никого со стороны ее сестры не было.

"Поэтому, уважаемые хейтеры, правда - она страшнее", - заявила Сумская.

Ольга Сумская и Антонина Паперная (фото: facebook.com/osumska)

Сумская и Паперная (фото: facebook.com/osumska)

Что говорил Хостикоев

В феврале этого года племянник актрисы заявил, что писал двоюродной сестре в начале полномасштабной войны. Тогда умерла их бабушка, а Россия уже била ракетами по Украине.

И Паперная, как заявил Хостикоев, только читала сообщения, но ничего не отвечала. Уже потом он понял, что не хочет писать сестре. У него есть много вопросов и хочет посмотреть ей в глаза, чтобы "понять ее историю".

При этом племянник Сумской заявил, что был возмущен, когда узнал, что Паперная продолжает строить карьеру в РФ и снимается в сериалах. Это, говорил Хостикоев, "полный атас".

Напомним, ранее Тринчер показалась с кольцом на пальце и внезапно вспомнила о Волошине.

Кроме того, недавно Сумская очаровала фигурой в бикини.

При создании материала были использованы источники: интервью Сумской для "ЖВЛ Представляє", интервью Хостикоева Rostyslove Production.

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