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"Знаю, что они там проживают". Волошин высказался о мобилизации и родных на фронте

Понедельник 13 мая 2024 21:45
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"Знаю, что они там проживают". Волошин высказался о мобилизации и родных на фронте Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогер и бывший муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин признался, не было ли у него желания добровольно мобилизоваться, взяв пример у своего отца и дяди, которые сейчас находятся на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бизнесмена для YouTube-программы "Тур зірками".

Волошин высказался о мобилизации

По словам блогера, он знает от своих родных, которые защищают нашу страну от оккупантов на передовой, что они там проживают.

"Я знаю, что я здесь не рискую ничем. Они рискуют жизнью. Но я понимаю, что если будут такие как я здесь, которые зарабатывают и аккумулируют эти средства, то пацанам там точно будет легче, точно будет проще, потому что сколько мы передали этих машин, сколько мы передали средств, сколько мы сделали всего для них", - сказал Александр.

Находясь на передовой, говорит экс-избранник Тринчер, он не смог бы зарабатывать деньги и помогать.

Отметим, ранее Волошин публично выступал против мобилизации блогеров и аргументировал это тем, что публичные люди помогают закрывать многомиллионные сборы на помощь ВСУ.

Недавно украинский комик-молдованин высказался о войне в Молдове и станет ли в защиту своей страны.

Также звезда украинских сериалов рассказала о родственниках в РФ и ВСУ.

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