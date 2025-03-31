О чем фильм "Холланд" с Николь Кидман? Объяснение сюжета и концовки со спойлерами

27 марта на платформе Prime Video состоялась премьера триллера с элементами сатирической черной комедии "Холланд", в котором главные роли исполнили Николь Кидман, Гаэль Гарсия Берналь и Мэттью Макфедьен. Кидман также выступила сопродюсером фильма.

Сюжет фильма "Холланд"

В центре сюжета - учительница и домохозяйка Нэнси Вандергрут (Николь Кидман), которая, на первый взгляд, имеет идеальную жизнь в Голландии, штат Мичиган.

Она счастлива в браке с Фредом (Мэтью Макфедьен), однако их гармоничные отношения, в которых нет ссор и все идет по течению, могут оказаться лишь иллюзией.

Когда Нэнси начинает подозревать, что у Фреда роман во время его частых рабочих поездок, она решает выяснить правду.

Для этого Нэнси объединяется со своим коллегой Дэйвом (Гаэль Гарсия Берналь). Однако то, что они узнают, заставляет Нэнси пожелать, чтобы все действительно ограничивалось только предательством.

Что на самом деле задумал Фред? Объяснение финала

Когда Нэнси впервые подозревает, что Фред что-то скрывает, она исследует комнату, где он с их сыном Гарри строит большой модельный городок. Там она находит коробку с пленкой Polaroid, но никаких фотографий. Она предполагает, что должны быть "причудливые сексуальные снимки с его любовницей".

Решив найти доказательства, Нэнси привлекает Дэйва, чтобы тот помог ей пробраться в офис Фреда, где, по ее мнению, должны быть фотографии. И она не ошибается - находит фотографии, однако это в основном снимки домов, которые ей незнакомы. Кадр из фильма "Холланд"

Когда Фред едет на трехдневную конференцию в Гринвилл, Нэнси проникает в его гостиничный номер и находит наручники, женское белье и собачье лакомство. Она воспринимает это как доказательство его измены. Дэйв остается следить за Фредом, а Нэнси возвращается домой к Гарри.

Рассматривая модельный городок, Нэнси замечает знакомый дом с табличкой "Лейси Энн - Королева Болоньи". Узнав адрес реальной Лейси, она отправляется туда и выясняет, что Лейси была убита три года назад.

Тем временем Дэйв видит, как Фред встречается с женщиной в Гринвилле. Он становится свидетелем ее убийства - Фред отвлекает ее собак найденным в отеле лакомством. Кадр из фильма "Холланд"

Нэнси раскрывает страшную истину: почтовые индексы на макете города соответствуют местам убийств молодых женщин. Оказывается, модельный город - это ужасный архив убийств, которые Фред совершал годами. Кадр из фильма "Холланд"

В Гринвилле Фред пытается избавиться от Дэйва, чтобы тот не разоблачил его. Но в схватке Дэйв ранит Фреда его же ножом. Тот падает в озеро. Дэйв возвращается к Нэнси и врет ей, что Фред просто исчез.

Дейв предлагает Нэнси уехать из Голландии, но она отказывается, чтобы не разрушить жизнь Гарри.

"Мы просто скрываем это. Вот что мы делаем", - говорит она. Кадр из фильма "Холланд"

Однако Фред выжил. Он возвращается на местный фестиваль "Время тюльпанов". Нэнси прячет Гарри в мотеле. Когда туда приходит Дэйв и настаивает, что нужно вызвать полицию, между ними начинается драка. Телевизор падает и бьет Дэйва по голове.

Фред прибывает в мотель и пытается заставить Нэнси вернуться к нему. "Я никогда не переходил черту, а вот ты - да", - говорит он, зная, что она планировала побег с Дэйвом.

"Мы можем начать все заново. Это был не настоящий я. Настоящий я - здесь, с тобой и Гарри", - убеждает Фред.

Но он не знает, что у Нэнси есть пистолет, который Дэйв принес в мотель.

"Ты не посадишь меня в один из своих чертовых маленьких домиков", - говорит Нэнси, стреляя в Фреда. Она не попадает точно, но повреждает ему щеку и ухо. Наконец она добивает его, забив сабо. Кадр из фильма "Холланд"

Вернувшись в мотельный номер, Нэнси видит, что Дэйв исчез. Возможно, он просто решил покинуть Голландию и начать новую жизнь.

Что будет дальше с Нэнси и Гарри? Это зависит от того, насколько хорошо им удастся скрыть темную тайну Фреда.

Что говорят критики

Основательница блога FlixChatter Рут Марамис отмечает, что хотя актерская игра, в частности Николь Кидман, интересна, фильм имеет слишком однородный тон, что лишает его развития и эмоционального напряжения до самого конца. Она подчеркивает, что нарратив не обеспечивает удовлетворительного завершения, что может разочаровать зрителя.

Критик Times Кевин Махер отмечает, что в начале фильм чрезмерно фокусируется на объяснении и повторении центральной идеи, что замедляет развитие событий. По его словам, из-за этого импульс фильма теряется, а сюжет становится утомительным.

Редактор The Times of India Джхавал Рой отмечает, что "Голландия" не выполняет основную задачу триллера, поскольку имеет слабый сюжет и предсказуемую последовательность событий. Это делает его менее эффективным, поскольку он не держит в напряжении. Кадр из фильма "Голланд"

Тем не менее, она подчеркивает, что фильм имеет свои преимущества: атмосферное оформление, стильный вид и сильные характеристики персонажей, которые компенсируют недостатки сюжета. Эти элементы могут привлечь зрителей, даже если сама история не является особо оригинальной или захватывающей.

Отзывы зрителей

А мнения зрителей разделились: кому-то вообще не понравился фильм из-за "скучного сюжета", а кто-то наоборот - посмотрел его на одном дыхании.

Просто ужас! Странная попытка триллера 90-х в стиле де Пальма. Полная трата трех замечательных актеров

Совсем не понравилось. Действительно была пустой тратой двух часов. Я не понимаю, почему это вызвало такие отзывы

"Неплохой быстрый просмотр фильма - Николь Кидман всегда хорошо выглядит на экране. Прекрасное изображение голландско-американского городка на Среднем Западе

Мне понравилось! Я пересмотрел все на одном дыхании, наслаждаясь его необычностью. Думая о том, как мастерски Николь Кидман снимает фильмы, где изображается много разных персонажей. Несколько последних шоу с ее участием действительно странные и уникальные. Это именно то, что я ожидаю от фильмов и телешоу с актрисой

"Голландия" - это визуально захватывающий триллер, который начинается сильно благодаря великолепной игре Николь Кидман, но в конце концов спотыкается в последнем акте. Кидман несомненно является главным моментом фильма. В роли Нэнси, эксцентричной жены торговца, которая подозревает, что ее муж Фред имеет роман, она добавляет глубины персонажу, который мог бы легко стать карикатурным. После раскрытия тайны Фреда сюжет резко возвращается на знакомую территорию. С этого момента темп замедляется, а персонажи начинают принимать неправдоподобные решения, что размывает тщательно созданное напряжение.

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