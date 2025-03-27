"Мстители: Судный день". Marvel раскрыла каст фильма, в котором снова появятся культовые персонажи

В Marvel раскрыли каст нового фильма "Мстители: Судный день", премьеру которого уже ждут фаны историй о супергероях. И оказалось, что в ленте появятся герои, уже ставшие культовыми (а некоторые из них вернутся во франшизу очень неожиданно).

Кто снимется в новых "Мстителях" и как критики оценивают звездный каст, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие актеры появятся в фильме "Мстители: Судный день"

Так, на днях компания Marvel провела необычную презентацию. Киноманам предлагалась 5-часовая трансляция, во время которой в кадре показывали режиссерские кресла с именами всех актеров нового фильма. К слову, премьера ленты запланирована на 2026 год.

Тот факт, что трансляция длилась столько времени, уже был громкой заявкой, и "шалость" удалась.

Ажиотаж вокруг новой части действительно разгорелся. Многие фаны были рады узнать, что во франшизу вернутся культовые персонажи, среди которых даже оказались звезды "Людей Икс".

Так, нас ждет лента, в которой появятся:

Крис Хэмстворт в роли Тора

Пол Падд - Человек-Муравей

Том Хиддлстон в роли Локи

Патрик Стюарт - профессор Икс

Иэн Маккеллен - в роли Магнето

Келси Грэммер - Зверь

Джеймс Марсден - в роли Цикплопа

Алан Камминг - Ночной Змей

Ченнинг Татум - в роли Гамбита

Ребекка Ромейн - Мистик

Педро Паскаль - Мистер Фантастик

Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума и многие другие.

"Кажется, что почти все из списка Кевина Файги есть в списке. Звезды из "Капитана Америки", "Черной пантеры", "Тора", "Человека-муравья" в списке, а также некоторые будущие претенденты на франшизу из "Фантастической четверки: Первые шаги" и "Громовержцев", - отмечает Variety.

Однако не все любимчики киновселенной Marvel появятся в "Судном дне". Многие актеры пока что на "скамейке запасных", а потому неясно, добавят ли их в каст.

"Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен уже признались, что их не будет во "Мстителях: Судный день" после того, как уход Джонатана Мейджорса спровоцировал некоторые серьезные переписывания сценария, так что их отсутствие было ожидаемо. Но фанаты, вероятно, были разочарованы, узнав, что Росомаха Хью Джекмана, Дэдпул Райана Рейнольдса, Халк Марка Руффало, Человек-паук Тома Холланда, Звездный Лорд Криса Пратта, Капитан Марвел Бри Ларсон и Соколиный глаз Джереми Реннера присоединятся к ним на скамейке запасных", - заметили критики.

Однако есть шанс, что они появятся в следующей части "Мстителей", которая запланирована на 2027 год.

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