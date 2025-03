Том Харди назвал неожиданную причину своего появления в сериале от Гая Ричи (видео)

Как известно, после последней части "Венома", которая получила немало негативных отзывов от кинокритиков, актер решил сняться в криминальном сериале. Многих такое решение удивило.

Сам Харди объяснил это словами о возрасте, что еще больше озадачило его фанов. Дело в том, что в свои 47 лет Том внезапно решил, что он уже "старый".

"Я старый и хотел бы остаться где-то здесь на некоторое время", - сказал Том.

Известно, что актер попробовал себя в разных амплуа. Но в сериале "Mobland" его роль можно назвать "классной", Харди часто играл в криминальных лентах, где исполнял роль "плохого парня", который при этом может не быть антагонистом.

Tom Hardy explains why he chose Guy Ritchie’s new crime series Mobland as his next project after he wrapped up Venom. pic.twitter.com/uQAmYrFCfc