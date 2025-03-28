Том Харди назвал неожиданную причину своего появления в сериале от Гая Ричи (видео)
Звезда "Венома" Том Харди, которому в сентябре прошлого года исполнилось 47 лет, неожиданно заговорил о старости. Это произошло во время обсуждения его новой роли в сериале "Mobland", режиссером которого стал Гай Ричи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отрывок интервью Харди для Sky News, который уже появился в X (Twitter).
Что сказал Том Харди
Как известно, после последней части "Венома", которая получила немало негативных отзывов от кинокритиков, актер решил сняться в криминальном сериале. Многих такое решение удивило.
Сам Харди объяснил это словами о возрасте, что еще больше озадачило его фанов. Дело в том, что в свои 47 лет Том внезапно решил, что он уже "старый".
"Я старый и хотел бы остаться где-то здесь на некоторое время", - сказал Том.
Известно, что актер попробовал себя в разных амплуа. Но в сериале "Mobland" его роль можно назвать "классной", Харди часто играл в криминальных лентах, где исполнял роль "плохого парня", который при этом может не быть антагонистом.
'I'm old and I'd like to stay somewhere for a bit'— Sky News (@SkyNews) March 28, 2025
Tom Hardy explains why he chose Guy Ritchie’s new crime series Mobland as his next project after he wrapped up Venom. pic.twitter.com/uQAmYrFCfc
О чем сериал "Mobland"
Новый проект Paramount+, премьера которого запланирована уже на 30 марта, расскажет о двух семьях, которые строят преступные империи в Лондоне. Сериал можно назвать продолжением "Доннованов", в котором было показано начало истории.
Том Харди играет "переговорщика", который должен защитить семью Гарриган (враги Доннованов). А еще в сериале снялись Пирс Броснан и Хелен Миррен. Режиссером некоторых эпизодов выступил культовый Гай Ричи.
За несколько недель трейлер собрал более 7 миллионов просмотров. Ожидается, что сериал соберет немало положительных отзывов.
Где снимался Том Харди
За свою карьеру актер успел появиться во многих лентах. Среди них:
- "Начало"
- "Темный рыцарь: Возрождение легенды"
- "Безумный Макс: Дорога гнева"
- "Веном"
- "Воин"
- "Бронсон"
- "Легенда"
- "Дюнкерк"
- "Лок".
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