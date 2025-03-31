Про що фільм "Голланд" з Ніколь Кідман? Пояснення сюжету і кінцівки зі спойлерами

27 березня на платформі Prime Video відбулася прем'єра трилера з елементами сатиричної чорної комедії "Голланд", в якому головні ролі виконали Ніколь Кідман, Гаель Гарсія Берналь і Меттью Макфедьєн. Кідман також виступила співпродюсеркою фільму.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує розглянути сюжет фільму, пояснює його фінал і ділиться першими відгуками. Будьте готові до спойлерів!

Сюжет фільму "Голланд"

У центрі сюжету - вчителька та домогосподарка Ненсі Вандерґрут (Ніколь Кідман), яка, на перший погляд, має ідеальне життя в Голландії, штат Мічиган.

Вона щаслива у шлюбі з Фредом (Метью Макфедьєн), однак їхні гармонійні стосунки, в яких немає сварок і все йде за течією, можуть виявитися лише ілюзією.

Коли Ненсі починає підозрювати, що у Фреда роман під час його частих робочих поїздок, вона вирішує з’ясувати правду.

Для цього Ненсі об’єднується зі своїм колегою Дейвом (Гаель Гарсія Берналь). Однак те, що вони дізнаються, змушує Ненсі побажати, щоб усе справді обмежувалося лише зрадою.

Що насправді задумав Фред? Пояснення фіналу

Коли Ненсі вперше підозрює, що Фред щось приховує, вона досліджує кімнату, де він із їхнім сином Гаррі будує велике модельне містечко. Там вона знаходить коробку з плівкою Polaroid, але жодних фотографій. Вона припускає, що мали б бути "химерні сексуальні знімки з його коханкою".

Вирішивши знайти докази, Ненсі залучає Дейва, щоб той допоміг їй пробратися до офісу Фреда, де, на її думку, мають бути світлини. І вона не помиляється - знаходить фотографії, проте це здебільшого знімки будинків, які їй незнайомі. Кадр з фільму "Голланд"

Коли Фред їде на триденну конференцію в Грінвілл, Ненсі проникає в його готельний номер і знаходить наручники, жіночу білизну та собачі ласощі. Вона сприймає це як доказ його зради. Дейв залишається стежити за Фредом, а Ненсі повертається додому до Гаррі.

Розглядаючи модельне містечко, Ненсі помічає знайомий будинок із табличкою "Лейсі Енн - Королева Болоньї". Дізнавшись адресу реальної Лейсі, вона вирушає туди й з'ясовує, що Лейсі було вбито три роки тому.

Тим часом Дейв бачить, як Фред зустрічається з жінкою в Грінвіллі. Він стає свідком її вбивства - Фред відволікає її собак знайденими в готелі ласощами. Кадр з фільму "Голланд"

Ненсі розкриває страшну істину: поштові індекси на макеті міста відповідають місцям убивств молодих жінок. Виявляється, модельне місто - це жахливий архів убивств, які Фред скоював роками. Кадр з фільму "Голланд"

У Грінвіллі Фред намагається позбутися Дейва, щоб той не викрив його. Але в сутичці Дейв ранить Фреда його ж ножем. Той падає в озеро. Дейв повертається до Ненсі та бреше їй, що Фред просто зник.

Дейв пропонує Ненсі виїхати з Голландії, але вона відмовляється, щоб не зруйнувати життя Гаррі.

"Ми просто приховуємо це. Ось що ми робимо", - каже вона. Кадр з фільму "Голланд"

Однак Фред вижив. Він повертається на місцевий фестиваль "Час тюльпанів". Ненсі ховає Гаррі в мотелі. Коли туди приходить Дейв і наполягає, що потрібно викликати поліцію, між ними починається бійка. Телевізор падає й б'є Дейва по голові.

Фред прибуває до мотелю й намагається змусити Ненсі повернутися до нього. "Я ніколи не переходив межу, а от ти - так", - каже він, знаючи, що вона планувала втечу з Дейвом.

"Ми можемо почати все заново. Це був не справжній я. Справжній я - тут, із тобою та Гаррі", - переконує Фред.

Та він не знає, що Ненсі має пістолет, який Дейв приніс у мотель.

"Ти не посадиш мене в один зі своїх чортових маленьких будиночків", - каже Ненсі, стріляючи у Фреда. Вона не влучає точно, але пошкоджує йому щоку та вухо. Врешті вона добиває його, забивши сабо. Кадр з фільму "Голланд"

Повернувшись у мотельний номер, Ненсі бачить, що Дейв зник. Можливо, він просто вирішив залишити Голландію й почати нове життя.

Що буде далі з Ненсі та Гаррі? Це залежить від того, наскільки добре їм вдасться приховати темну таємницю Фреда.

Що кажуть критики

Засновниця блогу FlixChatter Рут Мараміс зазначає, що хоча акторська гра, зокрема Ніколь Кідман, є цікавою, фільм має занадто однорідний тон, що позбавляє його розвитку та емоційної напруги до самого кінця. Вона підкреслює, що наратив не забезпечує задовільного завершення, що може розчарувати глядача.

Критик Times Кевін Махер зауважує, що на початку фільм надмірно фокусується на поясненні та повторенні центральної ідеї, що уповільнює розвиток подій. За його словами, через це імпульс фільму втрачається, а сюжет стає виснажливим.

Редакторка The Times of India Джхавал Рой зазначає, що "Голландія" не виконує основну задачу трилера, оскільки має слабкий сюжет і передбачувану послідовність подій. Це робить його менш ефективним, оскільки він не тримає в напрузі. Кадр з фільму "Голланд"

Проте вона підкреслює, що фільм має свої переваги: атмосферне оформлення, стильний вигляд і сильні характеристики персонажів, які компенсують недоліки сюжету. Ці елементи можуть привабити глядачів, навіть якщо сама історія не є особливо оригінальною чи захоплюючою.

Відгуки глядачів

А думки глядачів розділилися: комусь взагалі не сподобався фільм через "нудний сюжет", а хтось навпаки - подивився його на одному подиху.

Просто жах! Дивна спроба трилера 90-х у стилі де Пальма. Повна трата трьох чудових акторів

Зовсім не сподобалось. Дійсно була марною тратою двох годин. Я не розумію, чому це викликало такі відгуки

"Непоганий швидкий перегляд фільму - Ніколь Кідман завжди добре виглядає на екрані. Прекрасне зображення голландсько-американського містечка на Середньому Заході

Мені сподобалося! Я переглянув усе на одному подиху, насолоджуючись його незвичайністю. Думаючи про те, як майстерно Ніколь Кідман знімає фільми, де зображується багато різних персонажів. Кілька останніх шоу з її участю дійсно дивні та унікальні. Це саме те, що я очікую від фільмів і телешоу з акторкою

"Голландія" - це візуально захоплюючий трилер, який починається сильно завдяки чудовій грі Ніколь Кідман, але зрештою спотикається в останньому акті. Кідман безсумнівно є головним моментом фільму. У ролі Ненсі, ексцентричної дружини торговця, яка підозрює, що її чоловік Фред має роман, вона додає глибини персонажу, який міг би легко стати карикатурним. Після розкриття таємниці Фреда сюжет різко повертає на знайому територію. З цього моменту темп уповільнюється, а персонажі починають приймати неправдоподібні рішення, що розмиває ретельно створене напруження.

Вас може зацікавити