Культовый сериал "Малкольм в центре внимания" получит продолжение: что известно

Легендарный ситком "Малкольм в центре внимания", который многие телезрители смотрели в начале 2000-х, возвращается на экраны. Disney анонсировал выпуск четырех новых эпизодов с участием оригинального актерского состава.

О чем сериал "Малкольм в центре внимания"

Ситком транслировали на телеканале Fox с 9 января 2000 по 14 мая 2006 года. Это комедийный сериал, который рассказывал о жизни американской семьи среднего класса.

В доме, где живет семья Малькольма, постоянно случаются забавные ситуации. Дети постоянно что-то разбивают или придумывают, чтобы досадить соседям. Хотя родители и пытаются унять их, но братья Малькольм, Риз и Дьюи каждый раз придумывают новые игры со всем, что попадет под руку. Роль главных в доме выполняют мать Лоис и отец Гэл, хотя он не столько помогает Лоис, как является для нее еще один ребенок.

Проект получил 7 премий "Эмми", "Грэмми" и премию Пибоди.



Кадр из сериала "Малкольм в центре внимания"

Когда выйдет продолжение "Малкольм в центре внимания"

Студия Disney анонсировала выход 4 новых эпизодов в 2025 году, однако точная дата пока неизвестна.



Кадр из сериала "Малкольм в центре внимания"

О чем будет продолжение сериала "Малкольм в центре внимания"

Актеры Фрэнки Мунис, Брайан Крэнстон и Джейн Качмарек вернутся к своим ролям Малкольма и его родителей, Хэла и Лоис.

Сюжет новых эпизодов развернется вокруг празднования 40-летия брака Хэла и Лоис, которые вновь соберут всю семью.

Малкольм будет показан взрослым человеком, у которого есть собственная дочь. По словам создателей, дочь Малкольма Лия унаследовала сарказм и интеллект отца, но оказалась более чувствительной и эмоциональной.



Кадр из сериала "Малкольм в центре внимания"

Кто сыграет главные роли в сериале "Малкольм в центре внимания"

Братья и сестры Малкольма, Фрэнсис и Риз, которых играют Кристофер Мастерсон и Джастин Берфилд соответственно, вернутся в перезагрузке. Однако Эрик Пер Салливан, который изначально играл Дьюи, не будет повторять свою роль. Ее исполнит актер Кейлеб Эллсворт-Кларк.



Кадр из сериала "Малкольм в центре внимания"

Кроме того, Энтони Тимпано был выбран на роль младшего брата Малкольма, Джейми, который был показан младенцем и малышом в оригинальном сериале. Вон Мюррэ сыграет нового брата Малкольма, Келли, существование которого было раскрыто в финале сериала, когда Лоис держала положительный тест на беременность. Кили Карстен сыграет дочь Малкольма, Лию.

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