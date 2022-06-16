Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Візит до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, а також президента Румунії Клауса Йоханніса для переговорів з главою Української держави Володимиром Зеленським широко обговорювалося в суспільстві ще напередодні поїздки лідерів європейських країн.

Поїздка, що відбулася 16 червня, викликала в мережі ще більш жваву реакцію, в тому числі вельми іронічну, жартівливого характеру. Добірку фотожаб і мемів про візит Шольца, Макрона і Драгі до столиці України, ми зібрали в матеріалі нижче.

Багато варіацій на тему викликало фото лідерів трьох європейських держав в поїзді, яке опублікував глава Укразалізниці Олександр Камишін. Українці стали креативити і дописувати придумані діалоги, "обігруючи" питання затягнутих поставок обіцяної допомоги з озброєнням для нашої країни. Для чергової фотожаби разом з важливими пасажирами поруч "посадили" спійманого екс-нардепа Віктора Медведчука, задіявши епічне фото кума керівника Кремля Путіна після невдалої спроби втечі - у своєрідному образі "ждуна". До колекції також увійшов мем з п'ятим президентом Петром Порошенком з ножем у руці. У народній творчості задіяли також пса Патрона. Знаменитий чотирилапий сапер "виявив бажання" перегризти телефонні кабелі, щоб президент Франції не зміг додзвонитися до Путіна, з яким регулярно телефонує. Враховуючи озвучені Макроном раніше тези про "умиротворення" країни-агресора і про бажання "зберегти обличчя" Путіну, подібна тема також обговорюється в Інтернеті... фото: скріншот з відео tiktok.com/@greenkinng