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Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

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Четвер 16 червня 2022 16:45
Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва Фото: Маріо Драгі, Еммануель Макрон і Олаф Шольц (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Володимир Костирін

Візит до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, а також президента Румунії Клауса Йоханніса для переговорів з главою Української держави Володимиром Зеленським широко обговорювалося в суспільстві ще напередодні поїздки лідерів європейських країн.

Поїздка, що відбулася 16 червня, викликала в мережі ще більш жваву реакцію, в тому числі вельми іронічну, жартівливого характеру.

Добірку фотожаб і мемів про візит Шольца, Макрона і Драгі до столиці України, ми зібрали в матеріалі нижче.

Багато варіацій на тему викликало фото лідерів трьох європейських держав в поїзді, яке опублікував глава Укразалізниці Олександр Камишін.

Українці стали креативити і дописувати придумані діалоги, "обігруючи" питання затягнутих поставок обіцяної допомоги з озброєнням для нашої країни.

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Для чергової фотожаби разом з важливими пасажирами поруч "посадили" спійманого екс-нардепа Віктора Медведчука, задіявши епічне фото кума керівника Кремля Путіна після невдалої спроби втечі - у своєрідному образі "ждуна".

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

До колекції також увійшов мем з п'ятим президентом Петром Порошенком з ножем у руці.

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

У народній творчості задіяли також пса Патрона. Знаменитий чотирилапий сапер "виявив бажання" перегризти телефонні кабелі, щоб президент Франції не зміг додзвонитися до Путіна, з яким регулярно телефонує.

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Враховуючи озвучені Макроном раніше тези про "умиротворення" країни-агресора і про бажання "зберегти обличчя" Путіну, подібна тема також обговорюється в Інтернеті...

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

фото: скріншот з відео tiktok.com/@greenkinng

Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до КиєваКапітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Нагадаємо, що раніше віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що візит трьох європейських лідерів - це "історична зустріч", яка прокладе шлях у "сильну Європу і сильнішу Україну".

Додамо також, що президент Франції Еммануель Макрон анонсував візит трьох лідерів до Ірпеня, де російські військові під час окупації здійснювали масові вбивства цивільних.

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Еммануель Макрон Марио Драги Олаф Шольц
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