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Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

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Четверг 16 июня 2022 16:45
Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев Фото: Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Владимир Костырин

Визит в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги, а также президента Румынии Клауса Йоханниса для переговоров с главой Украинского государства Владимиром Зеленским широко обсуждался в обществе еще накануне поездки лидеров европейских стран.

Состоявшаяся 16 июня поездка вызвала в сети еще более оживленную реакцию, в том числе весьма ироничную, шутливого характера.

Подборку фотожаб и мемов о визите Шольца, Макрона и Драги в столицу Украины, мы собрали в материале ниже.

Много вариаций на тему вызвало фото лидеров трех европейских держав в поезде, которое опубликовал глава Укразализницы Александр Камышин.

Украинцы стали креативить и дописывать придуманные диалоги, "обыгрывая" вопрос затянутых поставок обещанной помощи с вооружением для нашей страны.

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

Для очередной фотожабы вместе с важными пассажирами рядом "посадили" пойманного экс-нардепа Виктора Медведчука, задействовав эпичное фото кума руководителя Кремля Путина после неудачной попытки побега - в своеобразном образе "ждуна".

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

В коллекцию также вошел мем с пятым президентом Петром Порошенко с ножом в руке.

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

В народном творчестве задействовали и пса Патрона. Знаменитый четырехлапый сапер "изъявил желание" перегрызть телефонные кабели, чтобы президент Франции не смог дозвониться к Путину, с которым регулярно созванивается.

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

Учитывая озвученные Макроном ранее тезы об "умиротворении" страны-агрессора и о желании "сохранить лицо" Путину, подобная тема также обсуждается в интернете...

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

фото: скриншот с видео tiktok.com/@greenkinng

Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в КиевКапитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

Напомним, что ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что визит трех европейских лидеров - это "историческая встреча", которая проложит путь в "сильную Европу и более сильную Украину".

Добавим также, что президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал визит трех лидеров в Ирпень, где российские военные во время оккупации совершали массовые убийства гражданских.

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Эммануэль Макрон Марио Драги Олаф Шольц
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