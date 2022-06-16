Капитулировал несколько раз: сеть взорвалась мемами о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев

Визит в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги, а также президента Румынии Клауса Йоханниса для переговоров с главой Украинского государства Владимиром Зеленским широко обсуждался в обществе еще накануне поездки лидеров европейских стран.

Подборку фотожаб и мемов о визите Шольца, Макрона и Драги в столицу Украины, мы собрали в материале ниже.

Состоявшаяся 16 июня поездка вызвала в сети еще более оживленную реакцию, в том числе весьма ироничную, шутливого характера.

Много вариаций на тему вызвало фото лидеров трех европейских держав в поезде, которое опубликовал глава Укразализницы Александр Камышин.

Украинцы стали креативить и дописывать придуманные диалоги, "обыгрывая" вопрос затянутых поставок обещанной помощи с вооружением для нашей страны.

Для очередной фотожабы вместе с важными пассажирами рядом "посадили" пойманного экс-нардепа Виктора Медведчука, задействовав эпичное фото кума руководителя Кремля Путина после неудачной попытки побега - в своеобразном образе "ждуна".

В коллекцию также вошел мем с пятым президентом Петром Порошенко с ножом в руке.

В народном творчестве задействовали и пса Патрона. Знаменитый четырехлапый сапер "изъявил желание" перегрызть телефонные кабели, чтобы президент Франции не смог дозвониться к Путину, с которым регулярно созванивается.

Учитывая озвученные Макроном ранее тезы об "умиротворении" страны-агрессора и о желании "сохранить лицо" Путину, подобная тема также обсуждается в интернете...

фото: скриншот с видео tiktok.com/@greenkinng