У мережу "злили" пісню учасників від Росії на Євробачення: трек спричинив скандал

На Євробачення 2020 від РФ поїде група Little Big (колаж РБК-Україна)

Група з РФ Little Big прокоментувала "витік" пісні для конкурсу

Євробачення 2020 поповнилося ще однією піснею, правда цього разу - не офіційно. На каналі міжнародного пісенного конкурсу опубліковано уривок треку від представника РФ фрік рейв-групи Little Big. Колектив представив громадськості композицію "Uno".

Ймовірно, саме цю запальну пісню артисти і повезуть в Роттердам на Євробачення 2020 вже в травні. Так, трек до цього не з'являвся в жодному з альбомів музикантів.

Фрагмент композиції тривалістю 15 секунд був опублікований на YouTube-каналі Євробачення із позначкою "Little Big "UNO" (Official Audio) Eurovision 2020 Russia".

Після цього менеджерка петербурзької групи виступила з заявою, в якій не підтвердила, але і не спростувала інформацію про те, що пісня стане конкурсною. Про це передають росЗМІ.

Вона закликала дочекатися офіційного анонсу Little Big. Таким чином фанати артистів так і залишилася здивований і збентежені, що спровокувало скандал.

Між тим після дивного "витіку" в мережу треку солістка групи Софія Таюрська в своєму Instagram запевнила, що "Uno" не має жодного відношення до Євробачення

Вокаліст російської групи Леслі Рій, який зараз проживає у США в Нью-Йорку, ніяк не прокоментував ситуацію.

Відео: На Євробачення 2020 з'явилася ймовірна пісня представників Росії групи Little Big

Нагадаємо, що від РФ на Євробачення 2020 поїде скандальна рейв-група Little Big, відома своїми вірусними хітами, у яких обігруються стереотипи про населення Росії та використовуються нецензурні вирази.

рупа Little Big була заснована Іллею Прусикіним у 2013 році в Санкт-Петербурзі. Вони стали досить популярні після свого виступу на концерті Die Antwoord. Свій стиль музики колектив називає сатиристичною арт-коллобарацією. В основі всіх кліпів і пісень музиканти висміюють стереотипів про росіян, за що їх дуже люблять в Європі, а в Росії вважають, що вони ганьблять честь країни.

Як повідомлялося, Україну на Євробачення 2020 буде представляти група GO_A, яка зараз активно готує номер для виступі на конкурсі.