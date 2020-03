Євробачення 2020: букмекери змінили прогноз для України

Букмекери Євробачення 2020 зневірилися в Go_A (колаж РБК-Україна)

Букмекери абсолютно не вірять в успіх Go_A на Євробаченні 2020

Євробачення 2020 відбудеться в травні. Україну буде представляти на цьому конкурсі група Go_A з піснею "Solovey".

6 березня букмекери, які приймають ставки на пісенне дійство, в черговий раз змінили прогноз для України. Якщо днем раніше експерти прогнозували для нашого артиста 25-е місце, то вже сьогодні їхні прогнози змінилися. І не в кращу сторону. Станом на сьогодні букмекери так само вважають, що Україна не потрапить в 20-ку. Але тепер у рейтингу букмекерів Go_A займають 26-е місце.

Втратили свої позиції також Велика Британія, Польща, Кіпр, Франція. Останню сходинку, як і раніше, займає Словенія.

А трійка фаворитів виглядає таким чином: перші - Daði & Gagnamagnið з Ісландії з піснею "Think About Things", другі - група The Roop з Литви, що виконують трек "On Fire", а замикає трійку лідерів від букмекерів болгарська співачка Victoria з композицією "Tears Getting Sober".

Прогнози букмекерів на Євробачення 2020

Нагадаємо, навколо Євробачення мало не щодня спалахують скандали. Так, зовсім нещодавно популярна українська співачка Jerry Heil написала неоднозначний пост, в якому нібито підтримала конкурсанта від Росії - групу Little Big. Звичайно ж, дівчина відразу виправдалася і заявила, що "ніколи не підтримувала вторгнення і дії російської влади". Але осад, як кажуть, у багатьох залишився.

А вже пізніше ведучий Володимир Остапчук назвав Євробачення "конкурсом геїв, інвалідів і фріків".