Це гостра тема: переможці Нацвідбору на Євробачення 2020 відповіли хейтерам

GO_A (фото: instagram.com/go_a_band)

На Євробачення 2020 українська група GO_A відправиться з "оновленою" конкурсною піснею

GO_A перемогла на Нацвідборі на Євробачення 2020 і тепер гурт представлятиме Україну на міжнародному конкурсі. Музиканти активно готуються до виступу у Роттердамі в Нідерландах у травні, на якому представлять свій хіт "Соловей" у новій обробці.

Артисти розповіли, що фінальна версія конкурсної пісні вже допрацьована, і в композицію додали більше яскравих фарб. Про це учасники колективу розповіли шанувальникам в Instagram.

Також музиканти з електрофолк-гурту заявили фанам, що через велику зайнятість змушені на час припинити комунікацію, але тепло подякували всім "за цей шквал підтримки".

Водночас учасники GO_A визнали, що не обійшлося і без хейтерів.

"Серед крутості вашої підтримки, зрідка зустрічаємо відгуки, які транслюють прямо протилежний настрій. Тому, на питання щодо нашого ставлення і реакцій на такі ситуації офіційно заявляємо - не зачіпає ні краплі", - написали музиканти.

Переможці Нацвідбору констатували, що Євробачення - це "гостра тема".

"Тому, уникнути чийогось бажання похайпити на цій темі майже нереально. Хейтіть, будь ласка, тільки назву правильно вимовляйте", - додали артисти.

Музиканти також розповіли про зміни, які сталися в житті всіх учасників групи після вікторії на Національному відборі.

"Їх маса. Але якщо конкретно, то: Катя знову у Києві; 24 години у добі стало критично замало; журналістів бачимо частіше, ніж рідних і друзів; нервів і стресостійкості додалося; страхів і сумнівів відбавилося; бажання робити круто і викладатися на 100% з кожним днем усе більше", - йдеться у публікації.

Раніше ми писали про те, що букмекери значно погіршили позиції для української групи GO_A на Євробаченні 2020.

Додамо також, що Євробачення 2020 можуть перенести через коронавірус, який дістався до Нідерландів і вже забрав життя однієї людини.