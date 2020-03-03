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Зеленський послав учасника від Росії на Євробаченні 2020: пішов звідси

STYLERПерсони    03.03.2020 - 08:55
Зеленський послав учасника від Росії на Євробаченні 2020: пішов звідси
Володимир Зеленський осадив артиста Іллю Прусікина (фото: РБК-Україна)

Представник Росії на Євробаченні 2020 поділився історією про Володимира Зеленського

Російська група Little Big, яка славиться своїми піснями з матюками, представить РФ на Євробаченні. Соліст колективу Ілля Прусікин поділився спогадами про те, як його одного разу послав Володимир Зеленський, який у той час ще грав у Кварталі 95. Історія відувалася в 2001 році, розповів музикант від Росії.

Прусікин повідав цікаву розповідь у програмі "Зашкварні історії", яка виходить на YouTube-каналі "Кліклак".

Справа була на фестивалі в Сочі в 2001 році, куди Квартал 95 приїхав виступати. Коміки репетирували в холі готелю "Жемчужная", коли туди зайшов Прусікин і почав пародіювати Володимира Зеленського. Український актор цього так не залишив і накричав на росіянина.

"Вони прямо перед ліфтом репетирували. Я стояв і дивився на нього. Він просто повертається і: "Пішов на х*й звідси, бл*, за*бав!", – прокричав Зеленський.

Прусікину було на той час 15 років, він вирішив швидко змінити напрям і віддалитися. До речі, Прусікин зазначив, що дуже не любив коміків з Кварталу 95.

Володимир Зеленський послав російського артиста (YouTube)

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