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Євробачення 2020: від Росії їде група, яка славиться матюками

STYLERЖиття    02.03.2020 - 21:36
Євробачення 2020: від Росії їде група, яка славиться матюками
Євробачення 2020 - хто представить РФ (Колаж РБК-Україна)

Група Little Big завоювала шалену популярність своїми піснями з матами

На Євробачення 2020 від Росії в Роттердам поїде російська фрік рейв-група Little Big. Цей колектив здобув в РФ славу скандальної групи, він відомий своїми вірусними хітами, у яких обігруються стереотипи про населення Росії та використовуються нецензурні вирази.

Група Little Big була заснована Іллею Прусикіним у 2013 році в Санкт-Петербурзі. Вони стали досить популярні після свого виступу на концерті Die Antwoord. Свій стиль музики колектив називає сатиристичною арт-коллобарацією. В основі всіх кліпів і пісень музиканти висміюють стереотипів про росіян, за що їх дуже люблять в Європі, а в Росії вважають, що вони ганьблять честь країни.

"У мене є надідея, я хочу, щоб російська група стала світовою", - сказав в одному інтерв'ю Прусикін і зазначив, що їх цільова аудиторія – це іноземці. Хіт Skibidi – став світовою сенсацією і набрав понад 20 мільйонів переглядів за один тиждень.

Засновник групи Ілля Прусикін зізнався, що на них лягає величезна відповідальність і спочатку навіть стало страшно.

"Ми спочатку зраділи, потім прийшов страх, тому що надій завжди багато. Як частина будь-якої російської людини, гумор у нас в крові, тому що без гумору неможливо жити. Пісня буде веселою. Не турбуйтеся за хореографію. З хореографією у нас все тип-топ. Ми вам обіцяємо – ви будете здивовані", - прокоментував Прусикін.

Топ пісень Little Big:

LITTLE BIG – SKIBIDI

LITTLE BIG - ROCK–PAPER–SCISSORS

LITTLE BIG - GO BANANAS

LITTLE BIG – FARADENZA

LITTLE BIG - AK-47

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