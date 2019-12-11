Після зустрічі Зеленського та Путіна в Росії з'явиться "Слуга народу"

Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу" (скріншот)

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна збіглася в часі зі стартом серіалу "Слуга народу"

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Парижі 9 грудня дивним чином практично збіглася зі стартом показу серіалу, в якому Зеленський зіграв президента України. На росТБ анонсували показ "Слуги народу" з 11 грудня, всього через два дні після нормандських переговорів.

Варто відзначити, що український серіал покажуть в Росії вперше, якщо не вважати платної підписки від "Яндекса", яка була доступна для росіян з травня цього року.

Мабуть, на каналі ТНТ вирішили скористатися хвилею популярності Зеленського в Росії.

"На ТНТ розпочнеться показ серіалу "Слуга народу" - оригінальної сатири на сучасну політику й відносини народу і влади в Україні", - сказано в повідомленні російських інформагенств.

Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу" (скріншот)

У росЗМІ акцентують на тому, що головну роль в "Слуги народу" виконує "президент України Володимир Зеленський".

Серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів. Показ першого стартував у листопаді 2015, а останнього - у березні 2019 - напередодні президентських виборів. Цікавим фактом є те, що слоганом телесеріалу стали слова "Історія наступного президента".

До речі, канцлер Німеччини Ангела Меркель дивилася серіал "Слуга народу" перед першою зустріччю з Володимиром Зеленським, щоб побільше дізнатися про українського президента.