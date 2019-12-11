На росТБ зробили зізнання про свій гучний фейк про Україну

На росТБ зізналися у фейку про катастрофу MH17 (Фото: колаж РБК-Україна)

Гендиректор російського пропагандистського каналу висловився про катастрофу MH17

Гендиректор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст зізнався, що сюжет про малайзійський рейс MH17, нібито збитий українським винищувачем в липні 2014 року в небі над Донбасом, був помилковим. Про це керівник пропагандистського каналу заявив в інтер'ю The New Yorker.

Йдеться про "сенсаційні" кадри, які транслювалися в листопаді 2014-го на росТБ - начебто знятий західними спецслужбами і переданий до РФ американським вченим знімок із супутника, на якому демонстрували атаку літака ВПС ЗСУ на пасажирський лайнер авіакомпанії Malaysia Airlines.

На росТБ назвали свій фейк про катастрофу MH17 ненавмисною помилкою (Фото: twitter.com/UkrEmbLondon)

"Кадри підтверджують версію подій, про яку навряд чи чули на Заході", - сказав тоді ведучий.

Картинку швидко розкрили як підробку. Позначка часу не збігалася з відміткою катастрофи, у літака були розпізнавальні знаки, які відрізняли його від малайзійського, а місцевість під ним була вирізана з фотографій, опублікованих в Інтернеті двома роками раніше.

На запитання американського журналіста в Ернста, чому його канал озвучив щось настільки легко спростовуване, він назвав це простою помилкою: "Так, ми люди, ми зробили помилку, але не навмисне".

У той же час гендиректор російського "Першого каналу" відмовляється визнавати офіційний звіт про трагедію, в якому говориться, що "Боїнг" був збитий бойовиками на Донбасі російською ракетою. В результаті загинули всі, хто знаходився на борту - 298 осіб.

"Ви вважаєте, що голландський звіт є правдою, а я вважаю, що голландський звіт непрофесійний", - заявив Ернст.

Нагадаємо, що наприкінці червня СБУ провела спецоперацію по затриманню на окупованій території фігуранта справи справи по збитий малазійський "Боїнг" MH17 Володимира Цемаха через тиждень після того, як Міжнародна слідча група офіційно назвала імена чотирьох осіб, які підозрюються у причетності до катастрофи. Колишні зізнання бойовика в одному з інтерв'ю за 2015 рік щодо MH17 і як він ховав "Бук" було оприлюднено в мережі.