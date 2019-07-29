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Меркель дивилася серіал "Слуга народу", щоб побільше дізнатися про Зеленського

STYLERФільми і серіали    29.07.2019 - 13:10
Меркель дивилася серіал "Слуга народу", щоб побільше дізнатися про Зеленського
Меркель і Зеленський (колаж РБК-Україна)

Ангела Меркель почала дивитися серіал "Слуга народу", коли президентський рейтинг Володимира Зеленського почав рости

Володимир Зеленський так зацікавив Ангелу Меркель, що вона навіть почала дивитися серіал "Слуга народу", де президент України зіграв головну роль. Про це розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Канцлер Німеччини взялася за перегляд популярного українського серіалу після того, як стала зрозуміла динаміка рейтингу Зеленського під час передвиборної гонки навесні 2019 року.

Трейлер серіалу "Слуга народу"

"Я вам можу відкрити таємницю. Коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала кілька епізодів серіалу, щоб вона подивилася", - сказав Клімкін в інтерв'ю "Укрінформу".

Крім того, комедійний серіал дивилися навіть декілька міністрів закордонних справ. Також дипломати цікавилися думкою самого Клімкіна з приводу одного з найуспішніших ТБ-проектів. Сам міністр, до речі, переглянув кілька серій "Слуги народу" ще задовго до президентських виборів.

Меркель дивилася серіал &quot;Слуга народу&quot;, щоб побільше дізнатися про Зеленського

Кадр із серіалу "Слуга народу"

"Я взагалі вважаю, що треба дивитися український медіапростір, щоб розуміти, що відбувається. Та і просто цікаво! Зрештою, я вважаю, що деякі речі в серіалі зроблені дуже професійно", - сказав Клімкін.

Раніше ми писали про те, що гумористи не наважилися жартувати над Зеленським на "Лізі сміху" в Одесі.

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