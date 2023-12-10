Сергей Танчинец откровенно признался, есть ли у него новые отношения после развода

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец, который ранее признался, как оказался в инвалидной коляске , немного открыл занавес своей личной жизни. В частности, он рассказал, как именно создает романтические треки и являются ли они автобиографическими.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Кому посвящает романтические песни Сергей Танчинец

По словам исполнителя, для того чтобы написать композицию, необязательно она должна быть посвящена кому-то конкретно.

Сергей Танчинец (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"Песни пишут не всегда автобиографически. Очень многие написанные мной романтические тексты создавались в контексте размышлений на тему. Для того, чтобы писать романтические песни, необязательно писать их конкретно о ком. Но такие песни точно будут мной написаны", - объяснил он.

А вот на вопрос о том, влюблен ли Сергей сейчас, певец решил не отвечать.

Он лишь улыбнулся и сказал, что не хочет обсуждать эту тему.

Напомним, в сентябре Танчинец сообщил поклонникам, что они с женой Анной разводятся после 15 лет брака.

Причину артист раскрывать не стал, лишь отметил, что "виновных в этой ситуации нет и так иногда происходит в жизни".

Сергей Танчинец с экс-женой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Кроме того, Сергей подчеркнул, что они с экс-избранницей остались в хороших отношениях и продолжают оставаться любящими родителями для их двоих детей.