Михаил Дианов после теплой семейной встречи прокомментировал свои отношения с бывшей

Михаил Дианов - один из самых известных защитников "Азовстали" не часто говорит о своей личной жизни, ведь считает, что есть вещи поважнее на данный момент. Но недавно мужчина показал теплые объятия с семьей.

А о том, какие действительно отношения между Михаилом и его бывшей женой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение защитника в Instagram- профиле.

Михаил Дианов прокомментировал свои отношения с бывшей супругой

Жизнь героя Украины достаточно активно обсуждается в сети, поскольку всем известно, что он разведен, но поддерживает здоровые отношения с матерью своей дочери. Хотя когда-то Михаил уже говорил, что склеить уже ничего не получится, но он очень благодарен женщине за все.

На фоне того, что Дианов разведен и в определенный период очень часто появлялся на публике с Олей Поляковой, ему приписывали роман с ней. Однако Оля замужем и между ними лишь большое уважение друг к другу и дружба.

Поэтому фоловеры защитника "Азовстали" опять же переключили свое внимание на бывшую жену Михаила Ольгу. Дело в том, что совсем недавно мужчина показал теплое семейное фото с бывшей и дочерью Екатериной.

"Наконец-то семья вместе", - подписал фото морпих.

Михаил Дианов с семьей (фото: instagram.com/dianovmiha)

На следующем семейном фото Дианов позирует рядом с дочерью и женой, обняв их.

"Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих", - добавил герой.

Михаил Дианов с семьей (фото: instagram.com/dianovmiha)

Именно эти кадры стали поводом для того, чтобы поклонники Михаила подумали о воссоединении семьи военного. Однако в своем новом сообщении мужчина все четко объяснил.

"Я не имею никаких отношений с бывшей женой! Мы дружим, мы в очень хороших и дружеских отношениях. Но мы не вместе. У нее своя жизнь, у меня моя", - расставил все точки защитник.

Выходит, все догадки остаются неоправданными, а Михаил с Ольгой в свою очередь доказывают, что сохранить нормальные человеческие отношения после развода вполне возможно. Главное, уважать друг друга и быть благодарным за период, который вы пережили вместе.