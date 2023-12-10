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Сергій Танчинець відверто зізнався, чи є в нього нові стосунки після розлучення

Неділя 10 грудня 2023 14:30
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Сергій Танчинець відверто зізнався, чи є в нього нові стосунки після розлучення Сергій Танчинець (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, який раніше зізнався, як опинився в інвалідному візку, трішки привідкрив завісу свого особистого життя. Зокрема, він розповів, як саме створює романтичні треки і чи є вони автобіографічними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Кому присвячує романтичні пісні Сергій Танчинець

За словами виконавця, для того, щоб написати композицію, необов’язково вона має бути присвячена комусь конкретно.

Сергій Танчинець відверто зізнався, чи є в нього нові стосунки після розлучення

Сергій Танчинець (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"Пісні пишуть не завжди автобіографічно. Дуже багато написаних мною романтичних текстів створювалися в контексті роздумів на тему. Для того, щоб писати романтичні пісні, необов'язково писати їх конкретно про когось. Але такі пісні точно будуть мною написані", - пояснив він.

А от на запитання про те, чи закоханий Сергій зараз, співак вирішив не відповідати.

Він лише посміхнувся і сказав, що не хоче обговорювати цю тему.

Нагадаємо, у вересні Танчинець повідомив прихильникам, що вони з дружиною Анною розлучаються після 15 років шлюбу.

Причину артист розкривати не став, лише зазначив, що "винних у цій ситуації нема і так іноді стається у житті".

Сергій Танчинець відверто зізнався, чи є в нього нові стосунки після розлучення

Сергій Танчинець з ексдружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Окрім того, Сергій підкреслив, що вони з ексобраницею залишилися у гарних стосунках і продовжують лишатися люблячими батьками для їхніх двох дітей.

Раніше ми розповідали про 5 найгучніших зіркових розлучень 2023 року.

Також Михайло Діанов після теплої сімейної зустрічі прокоментував свої стосунки з колишньою.

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