Сергій Танчинець відверто зізнався, чи є в нього нові стосунки після розлучення
Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, який раніше зізнався, як опинився в інвалідному візку, трішки привідкрив завісу свого особистого життя. Зокрема, він розповів, як саме створює романтичні треки і чи є вони автобіографічними.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".
Кому присвячує романтичні пісні Сергій Танчинець
За словами виконавця, для того, щоб написати композицію, необов’язково вона має бути присвячена комусь конкретно.
Сергій Танчинець (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
"Пісні пишуть не завжди автобіографічно. Дуже багато написаних мною романтичних текстів створювалися в контексті роздумів на тему. Для того, щоб писати романтичні пісні, необов'язково писати їх конкретно про когось. Але такі пісні точно будуть мною написані", - пояснив він.
А от на запитання про те, чи закоханий Сергій зараз, співак вирішив не відповідати.
Він лише посміхнувся і сказав, що не хоче обговорювати цю тему.
Нагадаємо, у вересні Танчинець повідомив прихильникам, що вони з дружиною Анною розлучаються після 15 років шлюбу.
Причину артист розкривати не став, лише зазначив, що "винних у цій ситуації нема і так іноді стається у житті".
Сергій Танчинець з ексдружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Окрім того, Сергій підкреслив, що вони з ексобраницею залишилися у гарних стосунках і продовжують лишатися люблячими батьками для їхніх двох дітей.
Раніше ми розповідали про 5 найгучніших зіркових розлучень 2023 року.
Також Михайло Діанов після теплої сімейної зустрічі прокоментував свої стосунки з колишньою.