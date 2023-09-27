Сергей Танчинец разводится с женой после 15 лет брака

Лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец сообщил, что разводится со своей женой Анной после 15 лет совместной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (Styler) со ссылкой на Instagram-страницу певца.

Что известно о разводе артиста

По словам Танчинца, через несколько дней он с Анной должен был праздновать 15 лет брака.

Но пара "не дотянула до этой даты несколько месяцев".

"За эти годы мы прошли не простой, но отличный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоими легкими и счастливыми!", - написал лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" у себя в stories.

Также он подчеркнул, что в этой ситуации виновных нет. Просто такое, говорит исполнитель, в жизни иногда происходит.

Сергей Танчинец сообщил о разводе (фото: скриншот из nstagram.com/sergii_tanchynets)

"Мы поддерживаем хорошие отношения и остаемся любящими родителями для наших двух прекрасных детишек! Р.Р.Ѕ. Очень прошу воздержаться от осуждения и отнестись с уважением к нашему выбору!", - добавил он, а также сообщил, что комментариев для СМИ не будет .

Напомним, Сергей Танчинец и Анна познакомились в 2007 году на съемках первого клипа группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Сергей Танчинец с супругой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Жена музыканта - сценарист и режиссер, она до сих пор плодотворно работает с коллективом.

Вместе они воспитывают сына и дочь.

После начала полномасштабного вторжения Анна с детьми отправилась в далекую Японию.

В Японии она работает переводчиком, а ее дети - 13-летняя Анастасия и 4-летний Лукьян - посещают школу и садик.

Сергей Танчинец с семьей (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)