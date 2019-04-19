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Я не здаюся: мережа бурхливо відреагувала на відеозвернення Порошенко

STYLERВибори 2019    19.04.2019 - 09:49
Я не здаюся: мережа бурхливо відреагувала на відеозвернення Порошенко
Петро Порошенко звернувся до українців (president.gov.ua)

Порошенко визнав, що здійснював помилки

Кандидат в президенти України, чинний президент Петро Порошенко, напередодні дебатів з кандидатом Володимиром Зеленським, записав відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Порошенко зізнався, що за останні п'ять років він робив помилки, але йому не соромно за ці роки. Він зазначив, що мало говорив з жителями країни, так як займався країною, і зараз він використовує методи свого опонента, щоб українці його почули.

"5 років тому ви довірилися мені. Я робив помилки, але мені точно не соромно за ці 5 років. Подивіться навколо: безвиз, незалежна церква, сильна армія, стартапи, країна приваблива для міжнародних інвестицій, прогресивна молодь, яка реалізує себе, мода на українське: одяг, технології, музику. Ми перетворюємося на країну можливостей. Але зараз я зрозумів, що мало з вами говорив: я займався країною. І тому зараз я намагаюся достукатися до вас всіма засобами. Використовую методи опонента, і, можливо, навіть виглядаю незвично. Але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся. Я буду боротися за Україну як президент, як кандидат, як громадянин", - сказав президент у своєму відеозверненні.

Порошенко звернувся до українців напередодні дебатів (facebook.com/petroporoshenko)

В мережі на цей ролик дуже бурхливо відреагували і висловили свою думку про те, що Петро Порошенко готовий продовжувати свою боротьбу.

  • Не здаватися. Йти вперед. Переможемо.
  • Перший президент. За якого мені справді не соромно.
  • А мені соромно. Я з такою радістю голосувала в 2014 році, думала, що ось він, майбутнє наших дітей!
  • Вперше Україна дипломатично сильна і діє як самостійний гравець. З середньовіччя такого не було.
  • Не проголосував у першому і не віддам свій голос і в другому турі.
  • Петро Олексійович, ваше ім'я назавжди вписано в історію України. Тримайтеся.
  • Навіть прикро, що ви змушені вести діалог у полі конкурента. Але я розумію, що виходу немає.
  • Петро Олексійович, Ви не тамада і не клоун, щоб нас розважати.
  • Претензій у мене дуже багато, але голосувати піду за Вас і за всю Україну.
  • На жаль, народ України ще не готовий мати президентом політика високого рівня, як Порошенко. Але не думала, що в 21 столітті ми потребуємо "хліба і видовища".
  • Трохи пізно почали, але не здавайтеся.
  • Роки були важкі. Вас підвело Ваше ж оточення, міністри, їхні зарплати, їх небажання бачити людей. Нікого не посадили. Корупція. Суди над воїнами АТО, але я проголосую за Вас, може те, що ви робите для України оцінять наші діти.
  • Красивий ролик вийшов, так.
  • Чому ви так пізно прокинулися? Треба більше конкретики, більше цифр, динаміки. Не просто слів, а слів з джерелами, які можна перевірити. Тисніть педаль на повну.
  • Буде правильним, якщо 400 чоловік в парламенті на чолі з президентом проживуть хоча б рік на тих умовах, які вони створили для народу, особливо пенсіонерів. А тоді можна робити підсумки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в п'ятницю, 19 квітня, мають відбутися дебати між кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Перша частина повинна відбутися на НСК "Олімпійському" в 19:00, а друга частина – у студії "Суспільного" о 21:00. РБК-Україна вестиме онлайн дебатів.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в студію "Суспільного" він не приїде, чим викликав обурення в соціальних мережах.

Я не здаюся: мережа бурхливо відреагувала на відеозвернення Порошенко

Зеленський не прийде на дебати на Суспільному (фото: РБК-Україна)

Крім того, у четвер, 18 квітня, Володимир Зеленський представив свою команду, в якій опинився відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

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