Я не сдаюсь: сеть бурно отреагировала на видеообращение Порошенко

Петр Порошенко перед выборами 2019 признал, что совершал ошибки
Кандидат в президенты Украины Петро Порошенко накануне дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
Порошенко признался, что за последние пять лет он совершал ошибки, но ему не стыдно за эти годы. Он отметил, что мало говорил с жителями страны, так как занимался страной, и сейчас он использует методы своего оппонента, чтобы украинцы его услышали.
"5 лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское: одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей. Но сейчас я понял, что мало с вами говорил: я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и, возможно, даже выгляжу необычно. Но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин", - сказал президент в своем видеообращении.
Порошенко обратился к украинцам накануне дебатов (facebook.com/petroporoshenko)
В сети на этот ролик очень бурно отреагировали и высказали свое мнение о том, что Петр Порошенко готов продолжать свою борьбу.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в пятницу, 19 апреля, должны состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Первая часть должна состояться на НСК "Олимпийском" в 19:00, а вторая часть – в студии "Суспільного" в 21:00. РБК-Украина будет вести онлайн дебатов.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в студию "Суспільного" он не приедет, чем вызвал возмущение в социальных сетях.
Зеленский не придет на дебаты на Суспільному (фото: РБК-Украина)
Кроме того, в четверг, 18 апреля, Владимир Зеленский представил свою команду, в которой оказался известный врач-педиатр Евгений Комаровский.