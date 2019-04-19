Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн

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Дебати Зеленського і Порошенка, згідно із законом, повинні пройти 19 квітня

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка, згідно із законом про вибори президента України, повинні пройти в останню п'ятницю перед повторним голосуванням - 19 квітня. Детальніше про зустріч кандидатів - в матеріалі РБК-Україна.

Порошенко і Зеленський домовляються про дебати

Згідно з українським законодавством, перед проведенням другого туру виборів кандидати повинні провести дебати. Зазначимо, хоч дебати і передбачені законом України про вибори президента, участь в них не є обов'язковою. У законі зазначено, що дебати повинні пройти в останню п'ятницю перед днем голосування - в даному випадку це 19 квітня. Крім того, постанова ЦВК регламентує місце проведення зустрічі кандидатів (вул. Мельникова, 42 р., Київ) - студія громадського мовника ("Суспільного").

Про необхідність дебатів перед другим туром першим заявив Порошенко ще 31 березня - відразу після оголошення перших результатів екзит-полів. У штабі Зеленського заявили про готовність кандидата взяти в них участь, а через кілька днів про свою участь у дебатах Зеленський заявив особисто. При цьому, Зеленський висунув свої умови для їх проведення. Зокрема, він запропонував провести дебати не в студії, а на НСК "Олімпійський". Про це він заявив у відеозверненні, яке було адресоване Порошенку. Там же він заявив, що чекає від Порошенка вибачень, а також назвав обов'язковою умовою проходження медобстеження - здачі аналізів на наркотики і алкоголь.

Володимир Зеленський іде на дебати! Володимир Зеленський іде на дебати! Опубліковано Команда Зеленського Середа, 3 квітня 2019 р.

У відповідь на це Порошенко записав своє відео, в якому погодився на умови Зеленського, відзначивши "Стадіон, та стадіон".

Стадіон, так стадіон Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Альо стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

Також Порошенко погодився виконати умову Зеленського про здачу аналізів. Так, 5 квітня Порошенко прибув на НСК "Олімпійський", куди були запрошені медики з чотирьох клінік, і здав кров, сечу і волосся для проведення аналізів і за результатами експрес-тесту ніяких психоактивних речовин в організмі чинного глави держави виявлено не було. Разом з тим, для повного аналізу медикам буде потрібно два тижні.

Стадіон, так стадіон. Сьогодні на «Олімпійському» здав усі необхідні аналізи та надав дозвіл на проведення досліджень в різних клініках щодо відсутності алко - та наркотичної залежності. Перші результати будуть оприлюднені буквально за декілька хвилин, далі за кілька годин. Вважаю, що ця процедура проведення аналізів взагалі має бути обов'язковою, тому що питання відсутності алко - та наркозалежності у кандидата у Президенти – це питання національної безпеки. Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

Що стосується Зеленського, Порошенко пропонував йому здати аналізи одночасно на НСК, але він відмовився, заявивши, що на стадіоні немає лабораторії. Зеленський в той же день, 5 квітня, також здав кров на аналізи, але в клініці "Євролаб".

Опубліковано Команда Зеленського Четвер, 4 квітня 2019 р.

Медики анонсували результати через три дні, разом з тим вони з'явилися в той же день ввечері. При цьому, спочатку на сторінці Зеленського у соцмережі з'явилися результати з датою за 2 квітня. Пізніше документ був видалений і замість нього опублікували новий - з датою 5 квітня. У штабі Зеленського назвали подію "казусом", а в "Євролабі" послалися на помилку.

Після цього почалося обговорення дати проведення дебатів Зеленського і Порошенка. Зокрема, у Порошенка називали дві дати: 14 і 19 квітня. Зеленський ж наполягав на 19 квітня. При цьому, Порошенко вважає, що дебати повинні проходити в кілька етапів за темами. Порошенко також згоден на проведення дебатів як на НСК, так і в студії "Суспільного", як це передбачено законом. У свою чергу Зеленський заявив, що його дебати з Порошенком відбудуться 19 квітня на НСК.

#дебати Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 8 квітня 2019 р.

Крім того, Зеленський записав відеозвернення до Юлії Тимошенко, в якому запропонував їй виступити модератором на дебатах. Він дав лідеру "Батьківщини" 24 години на роздуми, разом з тим, Тимошенко залишила пропозицію Зеленського без відповіді.

Звернення до Ю. Тимошенко щодо дебатів. Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 4 квітня 2019 р.

Після цього Порошенко записав ще одне відео до Зеленського, в якому закликав його до участі в дебатах.

Будьте мужиком, приходьте на дебати. Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умів. І ніким не прикривайтеся. Це - негарно. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

Порошенко також пропонував Зеленському провести дебати в кілька етапів. Зокрема, на 14 квітня Порошенко призначив дебати на НСК, але Зеленський на них не прийшов.

Крім того, Порошенко бере участь у різних політичних ток-шоу на українських каналах і запрошує Зеленського до участі в них, щоб провести дебати.

Зеленський, в свою чергу, продовжує наполягати на проведенні дебатів тільки на НСК "Олімпійський" і тільки о 19:00 19 квітня.

Дебати!!! Дебати з приводу дебатів! Вже відкрита можливість зареєструватися на найголовнішу подію країни! Доступні безкоштовні квитки у фан-зону в центрі стадіону: https://debaty2019.org.ua/ Бронюйте негайно! Отримуйте електронний квиток на пошту. На одну людину можна зареєструвати лише 2 безкоштовні квитки. Не дамо нас розділити!!! Опубліковано Команда Зеленського Вівторок, 16 квітня 2019 р.

17 квітня представник Порошенка звернувся до ЦВК з проханням перенести на годину час проведення дебатів в студії "Суспільного". Як пояснили у Порошенка, о 19:00 заплановані дебати на НСК, які триватимуть до 20:00-20:30 і після цього кандидату необхідний час, щоб дістатися до студії. Раніше Порошенко неодноразово підтверджував, що візьме участь в дебатах і на НСК, і на "Суспільному". Разом з тим, в штабі Зеленського заявили, що він не братиме участь в дебатах на "Суспільному".

18 квітня ЦВК, розглянувши прохання штабу Порошенка, прийняв рішення перенести час дебатів кандидатів 19 квітня в студії "Суспільного" на 21:00.

Дебати Порошенко і Зеленського: коментарі

Реакція "Олімпійського"

Після того, як Зеленський 3 квітня записав перше відеозвернення, в якому заявив про проведення дебатів на стадіоні, адміністрація НСК "Олімпійський" заявила про готовність до проведення такого роду заходу. При цьому на НСК зазначили, що ніхто з кандидатів з такою заявкою до них не звертався. Через 7 днів, 10 квітня, на НСК повідомили, що отримали заявки від представників кандидатів на проведення дебатів. Зокрема, у Порошенка заявки направили на 14 і 19 квітня, у Зеленського - на 19 квітня.

Реакція правоохоронців

Правоохоронці також заявили про готовність до проведення дебатів на НСК. Зокрема, 9 квітня МВС провело координаційну нараду з питання забезпечення безпеки в разі проведення дебатів Порошенка і Зеленського на НСК "Олімпійський".

Реакція ЦВК і "Суспільного"

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук і глава НГТУ Зураб Аласанія 9 квітня провели спільний брифінг, присвячений дебатам Порошенка і Зеленського. Зокрема, Сліпачук заявила, що офіційними дебатами будуть вважатися лише ті, які пройдуть в студії "Суспільного" 19 квітня о 20:00, як це передбачено законом та постановою ЦВК. Вона також зазначила, що необхідність в тому, щоб вностить зміни в постанову, що регламентує місце проведення дебатів вона не бачить.

У свою чергу Аласанія, підтримавши позицію ЦВК, зазначив, що "Суспільне" буде готове до проведення дебатів 19 квітня в студії о 20:00. У разі, якщо ніхто з кандидатів не прийде - протягом години на екрані буде транслюватися заставка і біжучий рядок, який буде повідомляти про відмову кандидатів прийти на дебати. Якщо ж прийде один кандидат - він отримає можливість виступити протягом години без перерви на рекламу.

За словами Аласанії, дебати в студії обійдуться бюджету приблизно 5,7 млн гривень.

Коментуючи можливість проведення дебатів на стадіон, Аласанія заявляв, що "Суспільне" готове зайнятися і їх організацією. Він також зазначав, що дебати на стадіоні обійдуться кандидатам приблизно в 6 млн доларів.

Спільний брифінг Голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук та Голови правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Зураба Аласанії на тему: "Про порядок проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року". Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Вівторок, 9 квітня 2019 р.

Вакарчук і Айвазовська прокоментували дебати

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, коментуючи дебати кандидатів, закликав українців "вимагати змісту". Вакарчук обурився, що протягом всієї президентської кампанії зміст підмінюється формою.

#ВимагаюЗмісту Святослав Вакарчук #ВимагаюЗмісту Всі говорять про вибори Президента України. Градус цього обговорення зашкалює. Здавалося б, це добре: українці активно думали про власне майбутнє і майбутнє своєї держави. Альо давайте розберемось, про що ж насправді всі говорять? Будуть дебати чи не будуть. Де вони відбудуться. Хто їх буде модерувати. Хто, які аналізи при цьому має здавати. Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебень проти серіалу. Я, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання, як тій чі інший кандидат в Президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права. Яка в того чи іншого кандидата в Президенти програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних в'язнів, які перебувають зараз у російських тюрмах? Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас? Як їх повноваження та політичний капітал вони використають для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх? І, нарешті, яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення? Я хотів би знати це! Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою Вимагайте у кандидатів в Президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. #ВимагаюЗмісту Опубліковано Святославом Вакарчуком П'ятниця, 5 квітня 2019 р.

Координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що дебати на стадіоні Порошенко і Зеленський можуть проводити виключно за кошти виборчого фонду. Вона також заявила, що, згідно із законом, формат дебатів будуть визначати не кандидати, а мовник.

Зеленський і Порошенко вийшли у другий тур виборів

В Україні 31 березня 2019 року відбулися чергові вибори президента, на яких свої кандидатури висунули 39 кандидатів. Зазначимо, спочатку Центрвиборчком зареєстрував 44 кандидата, але п'ять претендентів на пост президента скористалися своїм правом і відмовилися від участі у виборах.

7 квітня, через тиждень після голосування, Центрвиборчком оголосив офіційні результати виборів. Згідно з підрахунками, у другий тур вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко. За Зеленського проголосували 5 714 034 виборців (30,24%), а за Порошенка - 3 014 609 (15,95%). На третьому місці - Юлія Тимошенко з підтримкою 2 532 452 (13,40%) виборців.

Найбільша підтримка виборців у Порошенка у Львівській та Тернопільській областях. Тоді як Зеленського підтримала більшість респондентів у всіх регіонах, крім Івано-Франківської (тут більшість голосувала за Тимошенко) і Луганської і Донецької (тут підтримали Юрія Бойка) областей.

Оскільки ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів, ЦВК оголосив про проведення повторгого голосування 21 квітня. У другий тур вийшли кандидати з найбільшою підтримкою виборців - Петро Порошенко та Володимир Зеленський.