Як здати квиток на літак МАУ: детальна інструкція

Як здати квиток на літак МАУ (Фото: колаж РБК-Україна)

У МАУ припинили виконання власних рейсів у Тегеран на невизначений термін

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані Boeing 737 рейсу 752 "Тегеран - Київ" призвела до загибелі всіх пасажирів і членів екіпажу. На повітряному лайнері знаходилося 180 осіб. Борт вилетів з аеропорту Імама Хомейні біля Тегерана і повинен був приземлитися в "Борисполі" в 08:10 за київським часом.

Катастрофа сталася через дві хвилини після зльоту. Як повідомляє іранське видання IRNA з посиланням на представника аеропорту, літак МАУ зазнав аварії через займання двигуна з причини несправності.

В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" на сторінці в Facebook повідомили, що літак авіакомпанії при виконанні рейсу PS752 за маршрутом Тегеран - Київ зник з радарів через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана. Повітряне судно вилетіло з аеропорту Тегерана о 06:10 за місцевим іранським час. За попередніми даними, на борту літака були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

"Списки пасажирів будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їх перебування на борту повітряного судна. Авіакомпанія висловлює щирі співчуття сім'ям постраждалих у результаті авіакатастрофи і робитиме все можливе для надання підтримки родичам і близьким потерпілих. Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ прийняла рішення про призупинення виконання власних рейсів в Тегеран на невизначений термін",- йдеться в заяві.

Місце катастрофи літака МАУ в Ірані (Фото: twitter.com/alihashem_tv)

Авіакомпанія зв'язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в сформованій ситуації.

Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літаків пройшов 6 січня 2020.

В МАУ розповіли, що для отримання інформації про осіб, які перебувають на борту рейсу №752, потрібно звертатися в авіакомпанію за телефонами 0800601527 (для дзвінків з України) і +380 44 581 50 19 (для дзвінків з-за кордону).

Треба сказати, що після страшної трагедії деякі українці, які купили квитки на рейси авіакомпанії, стали писати в пабликах про намір здати їх.

Що потрібно для поверненнята обміну квитків МАУ

Для повернення вартості квитка (або його частини) коштів, якщо це передбачено правилами застосованого тарифу, та невикористаних зборів/такс аеропортів та авіакомпаній, пасажир повинен звернутися за місцем придбання квитка.

Якщо квиток, придбаний на сайті МАУ (flyuia.com), пасажир повинен звернутися до контакт-центр авіакомпанії або заповнити форму зворотного зв'язку. В ній потрібно вибрати тему "Повернення квитка" та вказати інформацію відповідно до розділу ХХ Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу МАУ.

Порядок, строки і умови повернення вартості квитка, невикористаних зборів/такс аеропортів та авіакомпаній врегульовано розділом ХХ Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу МАУ.

Запит на скасування квитка і повернення вартості можна відправити в Контакт-центр МАУ.

Згідно з правилами авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", пасажири можуть повернути квиток і його вартість в таких, зокрема, випадках:

Повернення повної вартості невикористаного квитка (його невикористаної частини) у разі відмови від продовження польоту, якщо рейс затримується більше 5 годин. Для цього необхідно звернутися за місцем придбання квитка. Пасажирам чартерних рейсів необхідно звертатися до свого туроператора.

якщо рейс перенесено більш ніж на 5 годин раніше або пізніше часу, зазначеного у вашому квитку.

якщо рейс скасований і відбулися зміни маршруту прямування до пункту призначення.

Розмір фінансової компенсації може бути зменшено на 50%, якщо вам пропонується заміна маршруту прямування до пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого:

на 2 години - для рейсів дальністю до 1500 км;

на 3 години - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 км;

на 4 години - для рейсів дальністю понад 3500 км.

Фінансова компенсація не виплачується, якщо скасування рейсу сталася з причини, яка виникла із-за непередбачених обставин, незалежні від авіакомпанії МАУ (форс-мажор).

А також якщо ви були проінформовані про скасування рейсу:

за два тижні і більше до дати скасування рейсу;

від 7 днів до двох тижнів - запропоновано альтернативний маршрут з часом вильоту не більше 2 годин до запланованого часу вильоту та час прибуття в аеропорт призначення не пізніше ніж 4 години після запланованого часу прибуття;

менш ніж за 7 днів – запропоновано альтернативний маршрут з часом вильоту не більше 1 години до запланованого часу вильоту та час прибуття в аеропорт призначення не пізніше ніж за 2 години після запланованого часу прибуття.

Зазначимо, що літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ щодня виконував по декілька рейсів.

"Тільки 7 січня він був в Єревані та Мілані, а 6 січня в Єревані, Лондоні і Тегерані", - йдеться в повідомленні керівника Апарату Вищого антикорупційного Суду Богдана Крикливенка на сторінці в Facebook.

Катастрофа літака МАУ в Ірані (Фото: скрін facebook.com/bohdan.kryklyvenko)