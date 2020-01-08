Катастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо про загиблих

В Ірані розбився український літак (колаж: РБК-Україна)

Катастрофа літака МАУ в Тегерані стала наймасштабнішою авіакатастрофою за роки незалежності України

В Ірані розбився український літак Boeing 737, що належав компанії МАУ. Трагедія сталася рано вранці 8 січня, відразу ж після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Що відомо про загиблих пасажирів та членів екіпажу - в матеріалі Styler.

Скільки людей загинуло

Кількість загиблих варіювалося на позначці 180. Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук уточнив кількість загиблих - 176 осіб.

"За попередніми даними було зареєстровано 167 пасажирів і 9 членів екіпажу", - написав прем'єр у Facebook.

В Ірані розбився український літак (скрін: facebook.com/PMHoncharuk)

Крім того, з'явився попередній список загиблих пасажирів. Серед них 15 громадян України (два пасажира, решта - члени екіпажу).

Дуже багато серед загиблих канадців (73 особи). Повідомляється, що це студенти, які використовували МАУ через низьку ціну. Сьогодні вранці вони поверталися на навчання після різдвяних канікул.

Попередній список загиблих

громадяни України - 15,

громадяни Ірану - 71,

громадяни Канади -73,

громадяни Німеччини - 4,

громадяни Великобританії - 3,

громадяни Швеції - 8,

громадяни Афганістану - 6.

В Ірані розбився український літак (фото: twitter.com/alihashem_tv)

Озвучується дві основні версії катастрофи - несправність двигуна і те, що літак був випадково збитий іранської ракетою при обстрілі військових баз США в Іраку.

Також з'явився попередній список імен загиблих українців, його опублікував Telegram-канал Baza.

Список загиблих в Ірані українців (фото: twitter.com/alihashem_tv)