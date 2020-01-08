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Катастрофа українського Boeing 737 стала наймасштабнішою авіатрощею України

STYLERПодії    08.01.2020 - 08:46
Катастрофа українського Boeing 737 стала наймасштабнішою авіатрощею України
В Ірані впав український літак (колаж: РБК-Україна)

При катастрофі літака МАУ в Ірані загинуло 180 осіб

Катастрофа літака МАУ в Ірані вранці 8 січня стала наймасштабнішою авіакатастрофою в історії незалежної України. Точна кількість жертв поки уточнюється, але за деякими даними загинуло 180 людей.

За понад 28 років незалежності жоден рейс української авіакомпанії не терпів катастрофу з такою кількістю жертв.

Нагадаємо, Boeing 737 впав через дві хвилини після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Момент падіння літака потрапив на відео, яке розмістили в соцмережах.

В Ірані розбився український літак (відео: YouTube)

Авіалайнер належить українській компанії МАУ (рейс 752). Стало також відомо, що розбившийся Boeing здійснював по 3-4 перельоти в день. Літак прямував до Києва, де повинен був приземлитися о 7:30.

В даний момент з'ясовуються причини трагедії. Чорний ящик вже виявили і передали слідству. За деякою версії падіння могло статися через технічні проблеми після зльоту. Крім того, озвучена ймовірність, що літак був збитий іранською ракетою.

Катастрофа українського Boeing 737 стала наймасштабнішою авіатрощею УкраїниКатастрофа українського Boeing 737 стала наймасштабнішою авіатрощею України

В Ірані розбився український літак (фото: twitter.com/alihashem_tv)

Так, США вже обмежили польоти над Іраком, Іраном і водами Перської та Оманської затоки через загострення конфлікту з Іраном. За деякими даними, по американських базах в Іраку було випущено більше 30 ракет, в результаті чого загинуло 80 осіб.

Авіакатастрофа сталася якраз після через кілька годин після того, як Іран напав на бази США.

Президент Володимир Зеленський прокоментував страшну трагедію, висловивши співчуття рідним загиблих пасажирів і членів екіпажу.

Катастрофа українського Boeing 737 стала наймасштабнішою авіатрощею України

Зеленський прокоментував аварію літака МАУ в Ірані (скрін: Telegram Володимира Зеленського)

Також з'явилася інформація, що більшість пасажирів потерпілого крах літака були громадянами Ірану. Версію з терактом або випадковим обстрілом влада заперечує.

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