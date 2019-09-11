Збір буряка та робота швачкою: які умови у Дронова та Зайцевої у в'язниці (відео)

Зайцева у виправному центрі під Дніпром, а Дронов в колонії під Полтавою (Фото: колаж РБК-Україна)

Зайцевій та Дронову залишилося сидіти у в'язниці 8 років

Геннадій Дронов, фігурант справи про смертельну ДТП у Харкові на Сумській, відбуває покарання в Крюківській виправній колонії № 29 під Полтавою. Там немає жодного рецидивіста, майже всі ув'язнені, засуджені за скоєння дорожньо-транспортних пригод. Про це йдеться в сюжеті "Факти ICTV".

Колонія мінімального рівня безпеки, якщо не вважати колючий дріт і паркани, схожа на сільгосппідприємство з гектарами полів, технікою та фермою.

Дронов збиратиме буряки та сіятиме озимі.

Геннадій Дронов відбуває покарання у Крюківської виправної колонії № 29 під Полтавою (Фото: скріншот)

За роботу отримуватиме близько 5 тисяч гривень на місяць. Від 1 до 2 тисяч повинен віддавати в колонію за комуналку і харчування, ще частина - постраждалим в аварії (від 30 до 50% від зарплати).

За роботу і хорошу поведінку також передбачено відпустку у супроводі інспектора 2 тижні на рік.

У кімнаті, де живе Дронов, є ліжко, тумбочка, планшет без виходу в інтернет. Приміщення передбачено для розміщення від 2 до 6 чоловік.

Є їдальня з мікрохвильовою піччю і холодильником.

Геннадій Дронов бзбиратиме буряки і сіятиме озимі (Фото: скріншот)

Харчуються засуджені 3 рази на день. На перше подають суп, друге - пшоняна каша і м'ясо.

Дронов перебуває в пригніченому стані.

"Це справді велика трагедія, і люди, які постраждали, я їм співчуваю. Переживаю досі. Ну все це було скоріше не юридичний висновок, а чисто емоційний висновок. З резонансом", - говорить він.

Геннадій Дронов у в'язниці розповів, що досі переживає (Фото: скріншот)

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця готує касаційну скаргу в Верховний суд - він каже, що повна вина підзахисного не доведена.

Про дострокове звільнення може йти мова тільки після відбуття щонайменше половини терміну. Аналогічна ситуація і в Олени Зайцевої, яка також як і Дронов засуджена на 10 років.

Вона відбуває покарання в Покровському виправному центрі №79 мінімального рівня безпеки під Дніпром.

Тут засуджені, які не вчинили тяжкого злочину: за крадіжку, насплату аліментів, за несумлінне виконання батьківських обов'язків.

Олена Зайцева відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79 під Дніпром (Фото: скріншот)

В ув'язнених є мобільний зв'язок, інтернет, магазин за територією колонії.

Як розповіла начальниця виправного центру Інна Мицюк, Зайцева вже з 16 вересня буде знаходиться в приміщенні з іншими ув'язненими (в кімнаті мешкають по 3 людини)

Олена Зайцева працюватиме швачкою (Фото: скріншот)

Зазначимо, що представниця потерпілих Лариса Мавтеєва обурена перебуванням винуватців трагедії в таких умовах.

"Вона повинна відбувати покарання саме у вигляді позбавлення волі. Це передбачає ізоляцію. Тобто не може бути вільний вхід і вихід навіть за хорошу поведінку", - говорить вона.

У виправному центрі кажуть, що в Україні зі схожим вироками, як у Зайцевої, всього чотири на країну, і відправляти їх у в'язниці із суворим режимом не мають права.

Для них тут створили сектор з посиленим контролем - повністю ізольований від інших засуджених парканом і колючим дротом.

Олена Зайцева відбуває покарання виправному центрі з мінімальним рівнем безпеки (Фото: скріншот)

В їдальню і на роботу Зайцева ходитиме в супроводі інспектора. Вона буде працювати швачкою або вишивальницею із зарплатою трохи більше 4 тисяч гривень.

Зараз Зайцева знаходиться у відділі карантинної діагностики.

Зайцевої та Дронову залишилося сидіти у в'язниці 8 років, адже 2 роки з 10 вони вже відбули в СІЗО. За позовами обидва повинні виплатити потерпілим по 4 мільйони гривень.

Олена Зайцева відбуває покарання під Дніпром, а Геннадій Дронов - під Полтавою (Відео: YouTube / Факти ICTV)

Як повідомлялося раніше, нещодавно захист Олени Зайцевої розповіла в суді, наскільки вона винна.

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