Скандальний нюанс: Олена Зайцева попала не в ту колонію

Олена Зайцева попала не в ту колонію (Колаж РБК-Україна)

Олена Зайцева має відбувати термін в іншому виправному закладі

Олена Зайцева, засуджена за вчинення смертельного ДТП на 10 років, повинна відбувати покарання в більш суворих умовах. Про це пише адвокат постраждалих Лариса Матвєєва на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Матвеєва відзначила, що відбування покарання у виправній установі, такій як Покровський виправний центр №79, належить тим засудженим, які вчинили злочин вперше і отримали у вердикті обмеження волі на строк від одного до п'яти років.

А Олена Зайцева і Геннадій Дронов були засуджені за вчинення тяжкого злочину і отримали 10 років позбавлення волі, а не обмеження. Адвокат пояснила, що існує різниця між обмеженням волі і позбавленням волі.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов (Колаж РБК-Україна)

У першому випадку – ув'язнені відбувають покарання у менш суворих установах, де немає повної ізоляції від суспільства, але є обов'язкові роботи. У другому – засуджені відбувають покарання в суворих умовах, повністю ізольовані від суспільства та перебувають в установах закритого типу. Зазвичай такі засуджені мають у вердикті – позбавлення волі терміном від одного до п'ятнадцяти років.

Як пише Матвєєва, при виборі місця ув'язнення для Зайцевої, повинні були врахувати, що вона жінка, вперше засуджена за злочин, скоєний з необережності, однак врахувати і те, що їй присудили позбавлення волі (тобто, повна ізоляція), терміном на 10 років за особливо тяжкий злочин. Тому, на даний момент невідомо, чому Зайцева потрапила у виправний центр з такими м'якими умовами відбування покарання.

Скріншот поста (facebook.com/larysa.koretska)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео місця, де Олена Зайцева відбуватиме покарання за скоєння тяжкого злочину.

А також ми розповідали про те, яке рішення по справі Зайцевій та Дронову виніс Апеляційний суд.