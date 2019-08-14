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Правила всі порушують: новий поворот у справі Зайцевої та Дронова

STYLERЖиття    14.08.2019 - 13:14
Правила всі порушують: новий поворот у справі Зайцевої та Дронова
Фото: колаж РБК-Україна

Захист Зайцевої розповів про ступінь вини фігурантки смертельної ДТП у Харкові

У Харкові розпочався розгляд апеляції на вирок винуватцям жахливої ДТП на Сумської Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Фігурантам резонанской аварії з шістьма жертвами у лютому дали по 10 років в'язниці, і сьогодні суд почав розгляд скарги захисту.

Адвокат Зайцевої Юлія Плетньова домагається пом'якшення вироку.

За її словами, вона визнає свою провину в перевищенні швидкості, але, мовляв автомобіль став некерований тільки після зіткнення з машиною Дронова. Це і призвело до жахливих наслідків і загибелі людей, передає "ХарківТіmеѕ".

Плетньова каже, що суд першої інстанції не встановив ступінь вини учасників аварії, і на її думку ступінь вини Зайцевої становить 30%, а Дронова - 70%.

Правила всі порушують: новий поворот у справі Зайцевої та Дронова

В Харківському апеляційному суді розглядають справу Зайцевої та Дронова (Фото: times.kharkiv.ua)

Виходячи з цих міркувань, захист Зайцевої рекомендує переглянути вирок і призначити покарання у відповідній пропорції - тобто до 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку та позбавленням права керувати тренспортными засобами строком на 2 роки. Крім того, адвокат просить суд встановити відшкодування за цивільними позовами для Зайцевої на рівні 30% від загального обсягу і 70% для Дронова.

"Немає жодного водія і пішохода, які не порушили б ПДР. Це могло статися з кожним із нас. Після цього автомобілісти не будуть такими безтурботними. Я теж переглянула стиль водіння, більше не намагаюся проскочити", - цитує Плетньову місцеве видання NewsRoom.

Також Плетньова розповіла, що ще одним аргументом до пом'якшення провини Зайцевої є її повне розкаяння та відсутність порушень у минулому. Крім того, вона частково виплатила компенсацію родичам загиблих.

Адвокат стверджує, що стан здоров'я Зайцевої поганий, і вилікуватися в умовах ув'язнення вона не може.

Правила всі порушують: новий поворот у справі Зайцевої та Дронова

Олена Зайцева і Геннадій Дронов (twitter.com/nakipelotv)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у справі Зайцевої та Дронова з'явилися нові деталі.

А також розповідали про те, що адвокати засуджених Зайцевої та Дронова повідомили про невеликий прорив.

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