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Олену Зайцеву етапували в колонію: з'явилися фото "житла"

STYLERЖиття    04.09.2019 - 07:46
Олену Зайцеву етапували в колонію: з'явилися фото "житла"
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Олену Зайцеву під конвоєм транспортували з СІЗО в колонію

Олену Зайцеву, яка стала винуватцею масштабної ДТП у Харкові, етапували в колонію під конвоєм. Своє покарання у вигляді 10 років за ґратами вона буде відбувати в місці позбавлення волі в Дніпропетровській області. Про це інформує УНН, посилаючись на прес-секретаря Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Дарину Мартинову.

За словами Мартинової, Зайцева під конвоєм доставлена в в Покровський виправний центр №79 у Дніпропетровській області. Винуватиця аварії прибула туди 2 вересня.

Олену Зайцеву етапували в колонію: з'явилися фото &quot;житла&quot;Колаж (РБК-Україна)

Нагадаємо, що суд не задовольнив прохання адвоката пом'якшити їй вирок до 5 років перебування під вартою. Олена Зайцева залишиться відбувати покарання строком на 10 років, як і було вирішено судом спочатку. Така ж доля спіткала і Геннадія Дронова, йому теж дали 10 років за ґратами. Крім того, обидва винуватця повинні будуть відшкодувати компенсацію в розмірі 450 тисяч гривень кожному потерпілому.

Олену Зайцеву етапували в колонію: з'явилися фото &quot;житла&quot;

Олену Зайцеву етапували в колонію: з'явилися фото &quot;житла&quot;Фото: Покровська колонія для жінок (kvs.gov.ua)

Геннадія Дронова, якого вже етапували до місця увязнення, оскаржить свій вирок, відбуваючи покарання у Крюківської виправної колонії №29 в Полтавській області.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова сталася ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg, в результаті якої загинули п'ять осіб. Ще одна дівчина через тиждень померла в реанімації.

Читайте також, захист Олени Зайцевої розповів в суді, наскільки вона винна.

До речі, 20-річна модель з Івано-Франківська стала винуватцею масштабної ДТП.

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Новини України Алена Зайцева
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