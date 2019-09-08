Навіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колонії

Користувачі мережі обурюються з приводу умов в яких проживає Зайцева
Олена Зайцева, яка засуджена за вчинення смертельного ДТП у Харкові на 10 років позбавлення волі, перебуває в колонії з полегшеними умовами утримання. Фотографії кімнати Зайцевої опублікував юрист Дмитро Марцонь на своїй сторінці в Facebook.
Користувачів мережі обурило те, що у Зайцевої стоїть двоспальне ліжко. Крім того, багато зазначили, що в Покровському виправному центрі №79 взагалі дуже хороші умови і що такий ремонт є не у кожної української сім'ї.
Колонія Зайцевої (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)
На фото можна побачити двоспальне ліжко, телевізор, хорошу кухню, ванну, туалет і інші кімнати з ремонтом.
Ось що пишуть користувачі з цього приводу.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що адвокат Зайцевої просив змінити вирок на умовне покарання.
Раніше повідомлялося про те, що справа Зайцевої розвалюється. Потерпілі бояться, що Зайцева і Дронов скоро опиняться на волі.