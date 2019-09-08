Навіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колонії

Зайцева в колонії (фото: колаж РБК-Україна)

Користувачі мережі обурюються з приводу умов в яких проживає Зайцева

Олена Зайцева, яка засуджена за вчинення смертельного ДТП у Харкові на 10 років позбавлення волі, перебуває в колонії з полегшеними умовами утримання. Фотографії кімнати Зайцевої опублікував юрист Дмитро Марцонь на своїй сторінці в Facebook.

Користувачів мережі обурило те, що у Зайцевої стоїть двоспальне ліжко. Крім того, багато зазначили, що в Покровському виправному центрі №79 взагалі дуже хороші умови і що такий ремонт є не у кожної української сім'ї.

Колонія Зайцевої (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)

На фото можна побачити двоспальне ліжко, телевізор, хорошу кухню, ванну, туалет і інші кімнати з ремонтом.

Ось що пишуть користувачі з цього приводу.

Нічого собі тюрма, прям як вдома;

У нас пів країни так жити мріють, як вони сидять!

30 відсотків сімей не мають такого ремонту!!!

Ніхто не проти, що ув'язнені повинні утримуватися в людських умовах. Але не вкладається в голові, чому умови утримання ув'язнених (т е. злочинців) краще, ніж умови для дітей в школах, спортивних секціях, умови в медичних установах і т. д. для злочинців?

А навіщо їм там двоспальні ліжка?

На фото готельний номер при колонії (спеціальне приміщення для тривалих, 1-3 доби, побачень близьких родичів і засуджених) і до речі за проживання в ньому родичі повинні заплатити за ціною хорошого готелю на волі... Саме тому і двоспальне ліжко, і не погана меблева стінка, телевізор;

Цікаво, а на двоспальних ліжках хто відбуває покарання?

Які школи і лікарні... тут будинки у більшості немає таких умов.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що адвокат Зайцевої просив змінити вирок на умовне покарання.

Раніше повідомлялося про те, що справа Зайцевої розвалюється. Потерпілі бояться, що Зайцева і Дронов скоро опиняться на волі.