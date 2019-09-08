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Навіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колонії

STYLERЖиття    08.09.2019 - 16:08
Навіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колонії
Зайцева в колонії (фото: колаж РБК-Україна)

Користувачі мережі обурюються з приводу умов в яких проживає Зайцева

Олена Зайцева, яка засуджена за вчинення смертельного ДТП у Харкові на 10 років позбавлення волі, перебуває в колонії з полегшеними умовами утримання. Фотографії кімнати Зайцевої опублікував юрист Дмитро Марцонь на своїй сторінці в Facebook.

Користувачів мережі обурило те, що у Зайцевої стоїть двоспальне ліжко. Крім того, багато зазначили, що в Покровському виправному центрі №79 взагалі дуже хороші умови і що такий ремонт є не у кожної української сім'ї.

Колонія Зайцевої (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)

На фото можна побачити двоспальне ліжко, телевізор, хорошу кухню, ванну, туалет і інші кімнати з ремонтом.

Ось що пишуть користувачі з цього приводу.

  • Нічого собі тюрма, прям як вдома;
  • У нас пів країни так жити мріють, як вони сидять!
  • 30 відсотків сімей не мають такого ремонту!!!
  • Ніхто не проти, що ув'язнені повинні утримуватися в людських умовах. Але не вкладається в голові, чому умови утримання ув'язнених (т е. злочинців) краще, ніж умови для дітей в школах, спортивних секціях, умови в медичних установах і т. д. для злочинців?
  • А навіщо їм там двоспальні ліжка?
  • На фото готельний номер при колонії (спеціальне приміщення для тривалих, 1-3 доби, побачень близьких родичів і засуджених) і до речі за проживання в ньому родичі повинні заплатити за ціною хорошого готелю на волі... Саме тому і двоспальне ліжко, і не погана меблева стінка, телевізор;
  • Цікаво, а на двоспальних ліжках хто відбуває покарання?
  • Які школи і лікарні... тут будинки у більшості немає таких умов.

Навіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колоніїНавіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колоніїНавіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колоніїНавіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колоніїНавіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колоніїНавіщо двоспальне ліжко? Мережа обурена умовами Зайцевої в колоніїСкріншоти з Facebook

Нагадаємо, що адвокат Зайцевої просив змінити вирок на умовне покарання.

Раніше повідомлялося про те, що справа Зайцевої розвалюється. Потерпілі бояться, що Зайцева і Дронов скоро опиняться на волі.

Скандальний нюанс: Олена Зайцева попала не в ту колонію Перукарня і тренажерний зал: Зайцеву помістили в комфортні умови (відео)
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