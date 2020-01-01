Найголовніші везунчики 2020: цим знакам Зодіаку випаде унікальний шанс

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для деяких знаків Зодіаку 2020 рік стане початком нових звершень - детально в гороскоп від астролога Павла Глоби

Гороскоп 2020 підкаже, для кого із знаків Зодіаку настане період абсолютного везіння та удачі. Відомий астролог Павло Глоба назвав чотирьох щасливчиків, для яких новий рік подарує масу нових можливостей, відкриттів і унікальних шансів.

Овни

У 2020 році життєва енергія Овнів буде цілий рік бити через край. Зірки обіцяють людям, народженим під цим знаком, підвищену енергійність і надмірну впевненість у собі. Такий енергетичний коктейль допоможе Овнам звернути гори і добитися великих успіхів в новому році, впевнений Павло Глоба.

Тим не менш, астролог радить Овнам стежити, щоб ця впевненість не переросла в самовпевненість. Глоба радить представникам знака хоч іноді прислухатися не тільки до своєї, але й до чужої думки. Це не тільки не зашкодить Овнам, але і принесе їм користь, обмеживши кількість помилок.

Тельці

Тільцям в 2020 році астролог радить зайнятися питанням грошей. Це та життєва сфера, яка буде даватися представникам цього знаку на подив легко. Для того, щоб фінансові струмочки перетворилися для Тельців в бурхливі потоки, їм, безсумнівно, доведеться докласти чимало зусиль. Але результат може перевершити всі очікування.

Розум Тельця буде працювати чітко і швидко, допомагаючи йому легко орієнтуватися в швидкоплинному світі і знаходити особливо вигідні проекти там, де інші пройдуть повз. З боку може навіть здатися, що в 2020-му році у Тельця загострилося якесь незбагненне чуття на гроші. Але це не так, замість чуття Тельцем буде керувати логіка і розрахунок.

Скорпіони

Скорпіонам в новому році можна буде позаздрити. Він поміняє свій вибуховий характер на великодушність і поблажливість. Таке пом'якшення темпераменту і відмова від категоричності допоможе представникам цього знаку Зодіаку досягти чималих успіхів у 2020 році. Павло Глоба вважає, що він набагато рідше буде пускати в хід своє гостре жало, воліючи прощати і шукати компромісу, а не мстити.

Втім, це зовсім не означає, що з Скорпіона можна буде мотузки вити. Навпаки, горе тому, хто спокуситься цієї його підвищеною м'якістю. Тому що якщо прощений ворог не зрозуміє благородного пориву Скорпіона і дозволить собі знову перейти межі дозволеного, то нехай потім не скаржиться, що його не попередили.