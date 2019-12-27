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Астролог назвав головних везунчиків січня 2020: життя зміниться назавжди

STYLERЖиття    27.12.2019 - 06:31
Астролог назвав головних везунчиків січня 2020: життя зміниться назавжди
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на січень 2020 від Павла Глоби - яким знакам Зодіаку пощастить у січні

Гороскоп 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку приголомшливий період в січні. Перший місяць нового року принесе для трьох представників зодіакального кола фінансовий прибуток, кар'єрний зліт, а також романтичні пригоди. Астролог Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, які в січні зможуть круто перевернути своє життя.

Тельці

Енергія Тельців буде бити ключем у січні 2020, впевнений Павло Глоба. Завдяки цьому вони зможуть досягти успіху буквально в усьому: у фінансах, кар'єрі, творчості, особистому житті. Астролог рекомендує "брати бика за роги" і використовувати цей місяць для вирішення найважливіших життєвих завдань і прийняття ключових рішень. А в кінці місяця зросте сексуальність Тільця, що приверне увагу протилежної статі.

Терези

Терези у січні досягнуть успіху у всіх справах, пов'язаних з грошима. Астролог впевнений, що представників цього знаку чекають успішні переговори, підвищення, а також премії від начальства. Фінансові підсумки місяця дуже порадують Терези, і в лютому-березні вони зможуть відправитися на відпочинок в теплі краї. Але через завантаженість на роботі може похитнутися здоров'я. Павло Глоба рекомендує не ігнорувати сигнали організму, інакше доведеться спустити весь заробіток на ліки.

Скорпіони

Сміливість і самовпевненість - якості, які знадобляться Скорпіону в січні. На представників знака чекає багато пропозицій по роботі, в коханні, у творчості. Не потрібно йти в тінь. Астролог радить використовувати зоряний час для демонстрації найкращих якостей, і при цьому вибирати найкраще і для себе. Якщо випаде шанс змінити роботу або піти від непорядного партнера - його варто використовувати на всі 100%.

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