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Астролог назвав знаки Зодіаку, бажання яких здійсняться у 2020 році

STYLERЖиття    17.12.2019 - 06:33
Астролог назвав знаки Зодіаку, бажання яких здійсняться у 2020 році
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку 2020 рік обіцяє здійснення давніх мрій - у гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 підкаже, кому із знаків Зодіаку усміхнеться удача в році Білого, або Металевого Пацюка. Відомий астролог Павло Глоба впевнений, що три представника зодіакального кола зможуть виконати у 2020-му році найзаповітніші і навіть найпотаємніші бажання.

Близнюки

Астролог вважає, що у представників цього знака у наступному році все буде виходити граючись. Фахівець рекомендує Близнюкам бути сміливіше і впевненіше у своїх бажаннях, оскільки дуже висока ймовірність їх здійснення. Але важливо пам'ятати, що у 2020-му році погані думки теж можуть матеріалізуватися, тому негатив краще відкидати.

Стрільці

За прогнозом Павла Глоби, у 2020-му Стрільці будуть справжніми пестунами долі. Положення планет принесе їм удачу та успіх у будь-яких починаннях. І навіть найзаповітніші мрії, про які вони й думати боялися ще в 2019-му, можуть матеріалізуватися. Астролог рекомендує під бій курантів загадати найпотаємніше бажання.

Козеріг

Для представників цього знака дуже висока ймовірність здійснення бажань, пов'язаних з матеріальними благами. Астролог впевнений, що в році Білого Пацюка перед Козерогами відкриються фінансові потоки. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, зможуть отримати солідну винагороду за свої труди.

До речі, раніше Павло Глоба також назвав головних невдах року Білого Пацюка.

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