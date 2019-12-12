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Рік Білого Пацюка: у цих знаків Зодіаку похитнеться здоров'я в 2020 році

STYLERЖиття    12.12.2019 - 06:32
Рік Білого Пацюка: у цих знаків Зодіаку похитнеться здоров'я в 2020 році
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для цих знаків Зодіаку рік Білого Пацюка може принести неприємні збої в організмі - детальніше у гороскопі від Павла Глоби на 2020 рік

Гороскоп 2020 передбачає деяким знакам Зодіаку серйозні проблеми зі здоров'ям. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакального кола, які через перенапругу і хвилювання можуть відчувати труднощі в рік Білого Пацюка.

Тельці

Астролог рекомендує Тельцям з підвищеною увагою поставитися до свого здоров'я. У першу чергу це стосується фізичного стану Тельців. Вже в перший місяць року здоров'я може серйозно похитнутися. Павло Глоба радить не ігнорувати знаки, які подає організм, адже хвороба рано чи пізно зіб'є з ніг. Спеціаліст рекомендує розподілити свій робочий графік так, щоб мінімізувати навантаження.

Діви

Діви в році Білого Пацюка будуть страждати нав'язливим бажанням допомогти і врятувати всіх і кожного. Саме через взвалені на себе зайві обов'язки здоров'я Дів у 2020 році може серйозно похитнутися. Щоб домогтися бажаних результатів у наступному році, Дівам потрібно буде зосередитися на собі, ставити перед собою поменше цілей і не нав'язувати потік нескінченних обов'язків.

Терези

Терези в наступному році захочуть удосконалити своє життя. До цієї мети вони будуть йти вперто і з перешкодами. Терези, які протягом року мали багато негативу, що позначався на їх фізичному стані, захочуть прибрати ці подразники. Астролог радить задуматися над зміною місця роботи, якщо вона є джерелом більшості стресів.

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