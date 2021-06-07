У росіян "палає" через нову форму збірної України: "не мають права!"

Збірна України зіграє на Євро 2020 з мапою країни на формі і словами "Слава Україні" . Звісно, цей факт не міг не збісити росіян, які почали кричати про недопустимість такої екіпіровки на міжнародних змаганнях.

Чому так "палає" у росіян і чому палатиме ще більше після офіційного вердикту УЄФА щодо форми збірної України - читайте у матеріалі Styler нижче.

Як виглядає нова форма збірної України для Євро 2020

Нещодавно були представлені нові комплекти форми для нашої збірної на Чемпіонаті Європи, що стартує 11 червня. Виглядає вона досить стильно.

На передній частині футболок зображено обрис карти України, а також стилізований під емблему УАФ герб.

На спинах у гравців (над прізвищами) нанесено привітання "Слава Україні!", а на комірцях зсередини - відповідь на нього "Героям слава!".

Ця форма з силуетом нашої держави має "додати сил гравцям, адже вони битимуться за всю країну, а вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі".

Фото: нова форма збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)

Чому росіяни бісяться?

У новій формі нашої збірної російські чиновники знову вбачають щось неприйнятне. Безпідставно, звісно.

Наприклад, почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков вважає, що в УЄФА "обов'язково на це відреагують і заборонять форму".

"Є регламент, де чітко прописано, які символи і прапори можна зображувати. На тренувальній формі вони можуть так зробити, а на бойовій - не мають права", - сказав він.

Фото: а це - форма збірної Росії (instagram.com/teamrussia)

Нервується також і депутат російської Госдуми Дмитро Свищев.

"Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вислів якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях. УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не повинно бути місця політичним деклараціям", - плачеться політик.

Навіть прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не лишив поза увагою форму нашої національної команди.

І як не згадати тут популярний мем "це ж було вже!" Адже у футболках з привітанням "Слава Україні!" наша збірна грає з 2018 року.

Тоді теж росіяни з піною на губах грозилися заборонити нашим хлопцям виходити на поле у такій формі. Але і три роки тому УЄФА не побачили у екіпіровці збірної чогось крамольного.

Скриншот з сайту tsargrad.tv

Що зараз каже УЄФА?

Не дивлячись на усі голосіння російських чиновників та ЗМІ, Спілка європейських футбольних асоціацій й цього разу стала на бік УАФ.

Так, у прес-службі УЄФА заявили, що форма українських футболістів відповідає усім вимогам і змінювати її не будуть.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро 2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки", - йдеться у заяві.

Родзинкою на торті у цій історії стала заява представників Посольства США в Україні.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - написали у Twitter-аккаунті посольства і додали: #КримЦеУкраїна.

Пост Посольства США у підтримку збірної України (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Додамо, що нову форму збірної України можна буде придбати з вівторка, 8 червня. А презентовано її буде у товариському матчі проти Кіпру в понеділок.

"Перед грою з Кіпром буде офіційна презентація нової форми, до неї ми не можемо продавати. У вівторок ми напишемо пост і вкажемо, де можна купити оригінальні форми", - йдеться у повідомленні компанії Joma, яка шиє офіційну форму для збірної, у відповідь на численні питання про те, де і коли можна придбати футболки.

Красива відповідь Маркевича росіянам

Дуже лаконічно, але красиво, росіян поставив на місце глава Комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Mаркевіч. Не погодитися з ним складно.

"Хотілося б порадити цим "експертам" краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і з гімном. А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати ", - сказав Мирон Богданович в коментарі "Метарейтингу".