Склад збірної України на євро: без сюрпризів і з завданням вийти до плей-офф

У вівторок Андрій Шевченко назвав підсумкову заявку збірної України на Чемпіонат Європи-2020 . Ця команда спробує поліпшити результати, які синьо-жовті показували на двох попередніх єврофорумах.

Хто і чому їде на Євро у складі збірної і чи є в України шанси зіграти сильно на турнірі - в матеріалі РБК-Україна.

Склад на Євро: їдуть ті, хто повинні їхати

Спочатку в таборі національної команди з кінця травня працювали понад 30 гравців. Коноплянка і Коваленко відпали самі собою через травми, хоча сам факт потрапляння Коноплянки навіть на збори сумнівний через його погану ігрову форму. А у вівторок Шевченко своїм рішенням залишив за бортом заявки воротаря Андрія Луніна, захисників Олександра Сироту та Богдана Михайличенка, півзахисників Богдана Леднева та Артема Бондаренка. Хтось вважає, що підсумковий список "пролетілих" міг включати частково інших гравців, але в цілому виключення саме цих гравців шокових імен не містить.

Воротарі

У списку воротарів на Євро взагалі інших варіантів бути не могло з самого спочатку. Відразу читалося, що надія українського футболу в Європі останніх років Андрій Лунін не відправиться на чемпіонат. Просто тому що він не грав цілий сезон, вийшовши в "Реалі" тільки в одному кубковому поєдинку. Немає сумнівів, що Лунін хороший воротар з великими перспективами, але на найважливішому турнірі кіпер без практики не потрібен.

Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Пятов всі мали регулярну ігрову практику протягом сезону. Бущан зараз основний голкіпер "Динамо "і він провів хороший сезон, Пятов - один з лідерів збірної, який піде з національної команди після Євро, Трубін - вже зараз фактично перший воротар "Шахтаря".

Судячи з усього, Бущан гратиме на Євро, тому що був беззаперечним першим воротарем "Динамо" по сезону і виступав стабільно.

Захисник

У складі з восьми захисників все досить просто. Абсолютна більшість з них - основні захисники "Динамо" і "Шахтаря", а також запасний правий захисник "Динамо" Олександр Тимчик і Едуард Соболь з бельгійського "Брюгге". У теорії в старті можуть вийти тільки захисники "Динамо", але швидше в стартових складах будуть два центрбека" Шахтаря " Сергій Кривцов і Микола Матвієнко, а на флангах вже зіграють динамівці Олександр Караваєв і Віталій Миколенко.

Для багатьох здивуванням стало виключення зі складу захисника "Андерлехта" Богдана Михайличенка, який був основним у своєму клубі більшу частину сезону. Але за фактом у збірної немає дефіциту людей, здатних зіграти зліва в разі травми Миколенка - це і Олександр Караваєв, який час від часу грав на лівому фланзі в минулому сезоні замість Миколенка, І Микола Матвієнко, який в минулому грав зліва замість Ісмаїлі в деяких матчах за "Шахтар".

Водночас можна дивуватися наявності у складі Олександра Тимчика, який відіграв за "Динамо" лише 410 хвилин минулого сезону. Але і цьому є пояснення - крім Олександра Караваєва справа в захисті грати нікому. Але Караваєв безумовний №1 на цій позиції і Тимчик вийде на поле тільки в разі форс-мажору.

Півзахисники

Тут було місце сюрпризам, просто тому що в заявку можна було додавати 26 футболістів. І хтось із новачків повинен був потрапити в підсумковий список. Таким став 18-річний хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков. І включення в заявку досить спірне, враховуючи, що за бортом списку опинилися більш досвідчений після виступів у "Зорі" півзахисник "Динамо" 23-річний Богдан Лєднєв (він вже був заграний за збірну) і відігравший абсолютну більшість матчів в основі за "Маріуполь" 20-річний Артем Бондаренко з "Шахтаря".

Останнім оновленням складу перед побудовою підсумкового списку став Роман Безус, який провів відмінний сезон в "Генті", але спочатку не потрапив на збори.

В іншому ж сюрпризів у списку півзахисників немає. Основні півзахисники "Шахтаря", "Динамо", а також легіонери - Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Андрій Ярмоленко та Олександр Зубков.

Нападники

Тут сюрпризів не могло бути з самого початку взагалі. Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав травму хрестоподібних зв'язок в квітні і вибув мінімум до жовтня. Роман Яремчук в здоровому стані без сумнівів був у складі збірної вже давно, Артем Бесєдін відразу увірвався в основу "Динамо" після завершення річної дискваліфікації і заслужив грою місце в складі, а Артем Довбик провів гідний сезон в "Дніпрі-1".

Довбик очевидно буде запасним нападником. Це ж, швидше за все, можна сказати і про Бесєдіна, хоча Яремчук по ситуації може зіграти і на лівому фланзі атаки. Але Роман безумовно повинен виходити в стартовому складі.

Ймовірний стартовий склад України в матчах на Євро

Бущан - Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Марлос/Яремчук - Яремчук/Бесєдін

Завдання на матч з Північною Ірландією

Матч з Північною Ірландією буде другим з трьох спарингів України перед Євро. Після феєричної нічиєї 1: 1 з Бахрейном команді Андрія Шевченка необхідно довести, що це була безглузда випадковість, а не загрозлива тенденція. Так, тоді не було низки основних футболістів, які ще догравали сезони в єврочемпіонатах, але навіть змішаному складу України грати внічию з Бахрейном соромно.

Північна Ірландія знайома Україні по знаменитому Євро-2016, коли команда Михайла Фоменка програла всі три матчі і не забила жодного голу. З тієї команди залишилося тільки шість футболістів, тому навряд варто говорити про реванш за Євро, особливо в контексті товариського матчу. Перш за все потрібно повернути впевненість самим собі і вболівальниками, які прийдуть на Дніпро-Арену і будуть дивитися матч по телевізору.

У цій грі, найімовірніше, слід чекати склад, близький до основного, з невеликими коригуваннями. Напевно не буде в старті Олександра Зінченка, який тільки на цьому тижні приїхав після фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті". Точно вийде з перших хвилин Андрій Ярмоленко, який фактично не грає в "Вест Хемі" і набирає зараз ігрову форму до Євро через спаринги. У другому таймі можуть отримати шанси потенційні резервісти, адже в матчі дозволено до шести замін.

7 червня збірна зіграє в Харкові з Кіпром, але в цьому матчі, ймовірно, у Шевченка буде більше простору для ротації стартового складу з урахуванням слабшого суперника. Але і тут не варто чекати зовсім резерву, адже перед першим матчем Євро у команди буде шість днів для відпочинку і підготовки.

Завдання на Євро - виступити краще, ніж в 2012-му і 2016 роках. І вийти до плей-офф

Україна має погану статистику виступів на чемпіонатах Європи. На домашньому Євро-2012, куди синьо-жовті потрапили без відбору на правах господарів, команда Олега Блохіна набрала три очки і не вийшла з групи. Через чотири роки не набрали жодного очка і фінішували останніми в групі.

Завданням максимум для України буде поборотися за друге місце в групі, адже перше, швидше за все, буде за Нідерландами. Хоча, у "помаранчевих" все не так гладко під керівництвом Франка де Бура.

Третє місце може теж дати шанс на вихід з групи. У плей-офф вийдуть 12 команд, що зайняли 1-2 місця в групах, а також чотири кращі збірні серед тих, що зайняли треті позиції. У цьому випадку важливо мати хорошу різницю голів і не пропустити вперед Північну Македонію, яка, напевно, може вважатися основним конкурентом за цю позицію. Австрія сильніша команда і не така слабка збірна, як була в минулому, і складається з гравців, які виступають в топ-чемпіонатах Європи, тому з нею грати буде теж досить важко.