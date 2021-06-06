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Збірна України зіграє на євро з мапою країни на формі і "Слава Україні". У Росії обурені

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Києва, Неділя 06 червня 2021 17:27
Збірна України зіграє на євро з мапою країни на формі і "Слава Україні". У Росії обурені Фото: "гостьовий" комплект форми збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Роман Тверденко

Збірній України перед чемпіонатом Європи оновили комплекти форми, в яких вона виступатиме на турнірі. На передній частині футболок зображена територія України.

Про це повідомив голова Української Асоціації футболу Андрій Павелко у Facebook.

На передній частині футболок зображена територія країни з гербом України, стилізованим як емблема УАФ. На спинах у гравців, над прізвищами, нанесено привітання "Слава Україні", а на комірцях зсередини відповідь на нього "Героям слава".

На євро, як і зазвичай, збірна зможе використовувати три комплекти форми за потреби - жовта з синім (домашня), синя з жовтим (Гостьова) і біла з золотим (третій комплект). Її для українських національних команд зробила фірма "Joma".

Дизайн форми став відомий лише вдень у неділю, але в Росії ряд різних чиновників встигли обуритися її складовими. Звісно, "критиці" піддалася наявність анексованого РФ Криму, а також вітання "Слава Україні - Героям слава", які в Росії називають "націоналістичними". Зокрема, "глава" так званого "Кримського футбольного союзу" заявив, що вони будуть звертатися до УЄФА.

Відзначимо, що в 2018 році вже був невеликий скандал, коли на оновленій формі збірної України вперше з'явилося привітання "Слава Україні". Але ще тоді його нанесення було погоджено з представниками УЄФА, а тому претензії Росії з цього приводу не розглядалися всерйоз.

Нагадаємо, що завтра, 7 червня, збірна України зіграє останній товариський матч перед Євро-2020. У Харкові команда Андрія Шевченка прийме Кіпр.

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