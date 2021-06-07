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Кремль про форму збірної України: треба дочекатися офіційної реакції УЄФА

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Москва, Понеділок 07 червня 2021 13:03
Кремль про форму збірної України: треба дочекатися офіційної реакції УЄФА Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У російському Кремлі поки не хочуть коментувати форму збірної України з футболу, з якою вона поїде на Євро-2020. До цього російських політиків обурило, що на футболці розміщені контури України з окупованим Кримом.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зокрема, він запропонував дочекатися офіційної реакції Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Поки ми не маємо реакції ніякої. Якесь джерело - навряд чи можна якось зорієнтуватися по зливах від джерела. Давайте дочекаємося якоїсь офіційної реакції", - сказав Пєсков.

Зазначимо, раніше в прес-службі УЄФА заявили, що форма української футбольної збірної, на яку нанесено гасло "Слава Україні! Героям слава!" і контур України з окупованим Кримом затверджена відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки.

Нагадаємо, вчора презентували оновлену форму збірної України. На передній частині футболки зображена територія країни з гербом України, на задній стороні нанесено привітання" Слава Україні", а на комірцях зсередини відповідь на нього "Героям слава".

Раніше також РБК-Україна писало, кого з українських футболістів включили в заявку і чи є в України шанси зіграти сильно на турнірі.

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