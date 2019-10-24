З Росії до України втік фігурант гучної справи: просить політпритулок (фото)

Російський активіст Сергій Гаврилов попросив політпритулок в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Російський активіст "Нової величі" Сергій Гаврилов заявив про переслідування на батьківщині

Росіянин Сергій Гаврилов, учасник організації "Нова велич", попросив політичний притулок в Україні, пояснивши це переслідуванням в РФ за акції протесту проти політики Кремля. Про це 24 жовтня повідомляють росЗМІ.

26-річний іноземець звернувся з відповідним проханням до працівників Державної прикордонної служби України на пункті пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області. Як передали в прес-службі ДПС 22 жовтня, після проведення необхідних заходів чоловіка направили в органи Державної міграційної служби України.

За інформацією російської преси, Гаврилов перебував під домашнім арештом, і покинув територію РФ перед засіданням у Люблінському райсуді. До України він в'їхав через територію Білорусі.

Сергій Гаврилов (Фото: Михайло Почуя / ТАСС)

Активістів "Нової величі" в Росії звинувачують у створенні екстремістського співтовариства. У березні 2018 року учасників було затримано, після чого почалися судові процеси. Їм закидають спробу влаштувати державний переворот і захопити владу.

При цьому самі обвинувачені стверджують, що стали жертвою провокаторів з ФСБ, а ідея створення "Нової величі" належить саме силовикам.

Гаврилов, за версією обвинувачення, був заступником голови "фінансового відділу" і членом "верховної ради" організації.

Сергій Гаврилов (Фото: liport.ru)

При цьому керівником цього фінвідділу був передбачуваний провокатор російських спецслужб Руслан Данілов (у пресі була оприлюднена інформація, що за цим ім'ям ховається громадянин Молдови Родіон Залинський). В основу обвинувачення лягли саме егто свідчення. Також у справі є свідчення ще двох свідків, які теж виявилися інформаторами силовиків.

Нагадаємо, 8 жовтня громадянка РФ попросила політичний притулок в Україні через її професійну діяльність.