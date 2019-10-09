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Громадянка РФ попросила політичний притулок в Україні

Новини » Політика    09.10.2019 - 12:55
Громадянка РФ попросила політичний притулок в Україні
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Жінки прибула з Білорусі

Громадянка Російської Федерації попросила політичний притулок в Україні через її професійну діяльність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Як зазначається, жінка 8 жовтня прибула в аеропорт "Київ" з Білорусі, після чого звернулася до прикордонників з проханням отримати статус біженця.

"За словами жінки, вона має докази участі російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, де раніше працювала. Після спроб оскаржити в суді своє незаконне звільнення з роботи, жінці та її сім'ї неодноразово надходили погрози фізичної розправи, від яких вона вирішила втекти за кордон", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники пояснили жінці порядок звернення за захистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден заявив, що хотів би отримати притулок у Франції. З 2013 року він живе в Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники за перші чотири місяця 2019 року не пустили в Україну 2,8 тис. росіян, а також зазначили, що за 5 років потік громадян РФ в Україну зменшився втричі.

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