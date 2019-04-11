Двоє російських правоохоронців попросили притулку в Україні

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Проти них в РФ відкрили справу

У Харківській області у пункті пропуску "Гоптівка”" до українських прикордонників звернулись двоє громадян РФ, які попросили політичного притулку в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що до прикордонників звернулись співробітниками органів внутрішніх справ РФ, яких переслідують у Росії за "принципову позицію щодо протидії злочинності".

"Причиною, що спонукала їх просити політичний притулок в Україні, стало переховування від переслідування у зв’язку з їх службовою діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, за словами самих громадян Росії, вони стали жертвами переслідування впливових осіб через те, що намагались протидіяти розповсюдженню наркотичних речовин в аптеках на ділянці своєї відповідальності. Росіяни пояснюють, що особи, які потрапили в поле їх зору як співробітників поліції РФ, є стійким злочинним угрупованням, що займається розповсюдженням наркотичних речовин, з чіткою та розгалуженою системою зв’язків серед високопосадовців різного рівня у владних структурах РФ. Зараз стосовно цих правоохоронців на території РФ внутрішньою безпекою МВС Росії сфабрикована та розслідується Слідчим комітетом замовна кримінальна справа.

У Держприкордонслужбі підкреслили, що нині проводяться відповідні перевірочні заходи щодо об’єктивності наданої інформації.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Інтерполом іноземця.