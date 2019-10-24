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Из России в Украину сбежал фигурант громкого дела: просит политубежище (фото)

STYLERЖизнь    24.10.2019 - 08:18
Из России в Украину сбежал фигурант громкого дела: просит политубежище (фото)
Российский активист Сергей Гаврилов попросил политубежище в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Российский активист "Нового величия" Сергей Гаврилов заявил о преследовании на родине

Россиянин Сергей Гаврилов, участник организации "Новое величие", попросил политическое убежище в Украине, объяснив это преследованием в РФ за акции протеста против политики Кремля. Об этом 24 октября сообщают росСМИ.

26-летний иностранец обратился с соответствующей просьбой к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Как передали в пресс-службе ГПС 22 откября, после проведения необходимых мероприятий мужчину направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

По информации российской прессы, Гаврилов находился под домашним арестом, и покинул территорию РФ перед заседанием в Люблинском райсуде. В Украину он въехал через территорию Беларуси.

Из России в Украину сбежал фигурант громкого дела: просит политубежище (фото)

Сергей Гаврилов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Активистов "Нового величия" в России обвиняют в создании экстремистского сообщества. В марте 2018 года участники были задержаны, после чего начались судебные процессы. Им вменяют попытку устроить госпереворот и захватить власть.

При этом сами обвиняемые утверждают, что стали жертвой провокаторов из ФСБ, и идея создания "Нового величия" принадлежит именно силовикам.

Гаврилов, по версии обвинения, был замглавы "финансового отдела" и членом "верховного совета" организации.

Из России в Украину сбежал фигурант громкого дела: просит политубежище (фото)

Сергей Гаврилов (Фото: liport.ru)

При этом руководителем этого финотдела был предполагаемый провокатор из российских спецслужб Руслан Данилов (в прессе была обнародована информация, что за этим именем скрывается гражданин Молдовы Родион Залинский). В основу обвинения легли именно егто показания. Также в деле есть показания еще двух свидетелей, которые тоже оказались осведомителями силовиков.

Напомним, 8 октября гражданка РФ попросила политическое убежище в Украине из-за ее профессиональной деятельности.

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Новости Украины пограничникиактивистыполитическое убежище
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