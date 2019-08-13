Зеленський спростив надання громадянства росіянам

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Мова йде про тих росіян, які зазнали політичного переслідування

Президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам. Про це йдеться в указі президента.

Мова йде про спрощення набуття українського громадянства "іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання".

"Декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), - для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності", - йдеться в указі, що тепер потрібно для отримання громадянства.

Крім того, в указі говориться, що Кабінету міністрів України тепер необхідно розробити та внести на розгляд Ради проект закону України щодо спрощення порядку набуття українського громадянства росіянам, які зазнали політичних переслідувань та іноземцями і особами без громадянства, які проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних силах України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Також розробити у тримісячний строк проект закону України про порядок надання притулку.

Нагадаємо, 2 серпня президент Російської Федерації Володимир Путін спростив порядок отримання виду на проживання для українців.

Крім того, ще раніше Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України. Це рішення засудили США та ЄС.

Після цього Зеленський заявив, що має "ходи", щоб відповісти на ініціативу РФ видавати російські паспорти жителям Донбасу.

Зазначимо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак додав, що Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти.